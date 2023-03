Vrijeme će sutra još posvuda biti stabilno jer će se atmosferski poremećaji nalaziti izvan područja naše zemlje. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

No, već od početka tjedna u naše će krajeve povremeno pritjecati vlažan i nestabilan, od utorka i svakim danom sve topliji sredozemni zrak - zbog čega će biti vrlo promjenljivo povremeno s kišom i to najviše na Jadranu, priobalju i u gorskom području.

U nedjelju ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i no prije svega u Posavini, Banovini i karlovačkom području. Na Jadranu i u priobalju pretežno sunčano uz slabu i umjerenu, podno Velebita ponegdje i jaku buru. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -3 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva Celzija.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 9 do 11 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme očekuje se i u istočnim predjelima uz poslijepodnevnu temperaturu većinom oko 9 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomično, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano - još prijepodne uz buru, a zatim zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 5 do 9, a na Jadranu od 13 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Samo će na jugu još mjestimice biti umjerene naoblake. Poslijepodne vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Prognoza za tri dana

U unutrašnjosti u ponedjeljak pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u gorju i na krajnjem sjeveru još ujutro je nakratko moguća i susnježica. U utorak i srijedu promjenljivo oblačno, uz kišu i to ponegdje u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak koji će krajem razdoblja osobito u gorju biti i vrlo jak. Prema sredini tjedna osjetno toplije.



Na Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno. U ponedjeljak mjestimice pljuskovi i grmljavina, a zatim kiša uglavnom na sjevernom dijelu. Puhat će umjereno, ponegdje i jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu.

Prognoza do kraja tjedna

U nastavku tjedna promjenljivo i svakim danom sve toplije, osobito u unutrašnjosti. Povremeno kiša i to najviše na Jadranu, priobalju i u gorskom području. Za sada je izgledno da će oborine posvuda biti izraženije prema kraju tjedna. Svakako, slijedeće prognoze pokazat će nam u kojoj mjeri će se to i ostvariti.

