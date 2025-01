Kakvo nas vrijeme očekuje za produženi vikend otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Hladna fronta sa sjeverozapada Europe u petak se brzo premjestila preko Hrvatske i susjednih zemalja. Duž Jadrana prošla je i jedna manja ciklona što se moglo primijetiti po okretanju vjetra s juga i lebića na buru. No, glavnina pogoršanja je iza nas. Tlak zraka naglo raste, što je početak stabilizacije. U subotu će ojačati ova anticiklona - barem nakratko.

Na Jadranu će tako od jutra biti sunčano, pa i pretežno vedro. I dalje će puhati bura, no slabije nego danas. Samo će rano ujutro još biti umjerena do jaka. U unutrašnjosti će jutro biti sivo i tmurno, uz maglu i niske oblake koji će se dugo zadržavati, moguće i cijelo prijepodne. Uz to, jutro će biti vrlo hladno, na obali od dva do šest Celzijevih stupnjeva. U nizinama kopna oko -5, u Gorskom kotaru -10, a u Lici i hladnije, sve do -15.

U drugom dijelu dana, u središnjoj će se Hrvatskoj magla polako dizati u niski oblačni sloj koji će se dugo zadržavati nad područjima uz Savu, moguće i cijeli dan, dok će se drugdje, djelomično razvedravati, uz sunčana razdoblja, osobito na sjeveru. Temperatura će ovisiti o zadržavanju magle, pa će u južnijim, oblačnijim predjelima rasti do najviše 0 ili 1 stupanj, a u sunčanijim do 2, 3.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu veća je vjerojatnost da se magla uspije razbiti, i da se sredinom dana krene razvedravati. Tako da će više područja ovdje imati sunčana razdoblja. I temperatura će stoga biti malo viša, uglavnom 2 do 3 stupnja. Kasno popodne zapuhat će slab jugoistočni vjetar.

U Istri i Primorju, i drugi dio dana sunčan. Samo uz malo oblaka. Sredinom dana i rano popodne još će puhati bura, uglavnom slabo do umjereno. Onda će potpuno oslabjeti, a kasno navečer će zapuhati jugo. Maksimalna temperatura bit će od 7 do 10 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici nakon mjestimične jutarnje magle, popodne će biti sunčano, ali hladno, uz umjerenu naoblaku i temperaturu između 0 i 2. I u Dalmaciji će subota biti sunčana i pretežno vedra. Bura će slabjeti, puhat će još samo slabo do umjereno, a temperatura će biti između 9 i 12, tako da neće biti suviše hladno, osim u unutrašnjosti, gdje će rasti do najviše 6, 7 stupnjeva.

Sljedećih dana na kopnu promjenjivo oblačno, vjetrovito i ponovno sve toplije. Bit će sunčanih razdoblja, ali u Gorskoj Hrvatskoj povremeno i kiše. Onda je u utorak kiša moguća i drugdje. Puhat će umjeren, a u ponedjeljak i jak jugozapadnjak. U nedjelju će ujutro još biti hladno, a onda ponovno iznad nule, štoviše, danju će rasti i do 15.

Na obali će od nedjelje do utorka biti promjenjivo do pretežno oblačno. Ovdje je veća vjerojatnost za povremenu kišu, osobito u Istri, Primorju i na Kvarneru. Lokalno će biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom - za njih je pak najveća mogućnost u utorak. Puhat će umjereno do jako jugo zbog kojeg će temperatura rasti, ali biometeorološke prilike bit će nepovoljne.

Dakle, za vikend ćemo imati stabilnije, ali hladnije vrijeme. Osobito će hladna biti jutra. Na kopnu s temperaturom oko -5 i s maglom, a u Lici i do -15. Na obali će bura malo pojačavati osjet hladnoće, no samo sutra ujutro. U nedjelju počinje nova promjena, nova južina, iako će u većini Hrvatske još ostati suho.

