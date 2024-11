Stižu sve niže temperature, a meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva gdje će se trebati najtoplije odjenuti

Vrijeme nam se počinje polako stabilizirati - utjecaj ciklone iz Sredozemlja slabi kako ona odmiče dalje na jugoistok, a utjecaj anticiklone sa sjevera jača. Međutim, zbog velike razlike u tlaku zraka između ta dva sustava, imat ćemo vjetrovito vrijeme pri čemu će nam puhati sa sjevera, donoseći hladniji zrak.



Tako će subotnje jutro biti prilično vjetrovito i hladno. U unutrašnjosti će osvanuti i većinom oblačno. U nizinama je moguće malo lokalne kiše, a u Lici i Gorskom kotaru malo snijega. A onda će se u sjevernijim krajevima, osobito uz Dravu, već prijepodne djelomično razvedravati, pa može biti i malo sunca.

Na Jadranu sunčanije. Ovdje će biti samo male do umjerene naoblake. No duž cijele obale puhat će jaka i olujna bura, pa će u kombinaciji s temperaturom od 6 do 10 biti vrlo hladno. U unutrašnjosti isto vjetrovito, ovdje će puhati umjeren, povremeno i jak sjeverac uz samo 1 do 4 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne se unastavlja djelomično razvedravanje, pa će biti sve više sunca. Osobito na sjeveru i zapadu. Sjeveroistočni vjetar će slabjeti, no svejedno će biti svježe i hladno, najviša temperatura bit će između 6 i 8 stupnjeva.ostat će većinom oblačno tijekom cijeloga dana. Lokalno je moguća i slaba kiša, ponajprije u Posavini i Srijemu, a malo sunca može biti popodne na zapadu SlAvonije. Sjeverac će postupno slabjeti, ali unatoč tome, bit će hladno, najviše do 6, 7 Celzijevih stupnjeva.glavna karakteristika vremena i dalje će biti bura koja će i poslijepodne puhati jako i olujno. Pod Velebitom s orkanskim udarima. Za cijelo područje zato je na snazi meteo-alarm. (pauza) Inače će biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku i temperaturu od 7 do 12 stupnjeva, iako će se, naravno, činiti puno hladnije.

U Gorskom kotaru i Lici i drugi će dio dana biti oblačan. Lokalno je moguće još malo susnježice i snijega. Vjetar će polako slabjeti, s jakog na umjeren, pa na slab, a temperatura će rasti do 3, 4 stupnja.



U Dalmaciji također sunčano, vjetrovito i hladno, uz jaku buru tijekom cijeloga dana. Navečer će se na jugu naoblačiti pa može pasti i malo kiše. Temperatura će ovdje biti od 11 do 14 stupnjeva, samo u unutrašnjosti Dalmacije malo niža.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju ćemo u unutrašnjosti imati više sunčanih razdoblja nego u subotu. I vjetar će oslabjeti, pa će sve u svemu biti ugodnije, temperatura će ponovno rasti do 10-ak stupnjeva. Zatim, početkom novog tjedna, i dalje stabilno, i dalje većinom bez oborina, ali uz sve češću jutarnju maglu koja se može i dulje tijekom dana zadržavati. Jutra će, uz to, biti prilično hladna, oko nule, a i dnevna temperatura bit će opet sve niža.



Na obali će biti više sunca nego na kopnu. Ali nedjelja još ostaje vjetrovita uz jaku buru, pa će zbog nje biti hladno. Početkom sljedećeg tjedna bura će oslabjeti, ponedjeljak će tako biti ugodan, uz puno sunca. U utorak će vjerojatno okrenuti na jugo, pa će biti nešto više oblaka, a možda već i malo lokalne kiše.

Za vikend će nam biti vjetrovito i hladno, osobito u subotu. No, dobra vijest je da će većinom biti suho, samo je u gorju moguće malo snijega. Općenito će na obali biti sunčanije, ali i u unutrašnjosti će biti sunčanih razdoblja, i to više u nedjelju.

Pročitajte i ovo Novi detalji Ubijena žena u Zagrebu majka je dvoje djece: Procurilo na koga je pala prva sumnja

Pročitajte i ovo stigla presuda Otac Vatrenog autom ubio motorista, a kažnjen je radom za opće dobro. Udovica stradalog izrekla dirljive riječi