Na rasporedu je nova promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nakon intenzivne promjene vremena krajem tjedna, vikend je ipak donio proljepšanje pa je tako već u subotu uglavnom prevladavalo sunčano. Malo je i toplije, no malo u usporedbi s onim što nas čeka sljedećih dana. Prvo pod utjecajem anticiklone, a potom i na prednjoj strani atmosferskih poremećaja koji stižu sredinom tjedna, pritjecat će nam osjetno topliji zrak. Tako i u unutrašnjosti već početkom novog tjedna možemo očekivati i 15-ak stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



Nedjeljno jutro će uz obilje vedrine i u stabilnoj atmosferi još uvijek ipak biti prilično hladno. U kopnenim krajevima uz mraz i mjestimičnu maglu. U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano, dok će drugdje uglavnom prevladavati vedro. Zapuhat će slab do umjeren, u višem gorju i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -5 do nule, a na Jadranu većinom između 3 i 8 stupnjeva.



I poslijepodne će prevladavati sunčano, u središnjoj Hrvatskoj, povremeno uz umjerenu naoblaku. Jugozapadnjak će u gorskim predjelima i na sjeveru regije na udare biti jak. Stoga, posebno upozorenje je upravo za planinare, računajte na povremeno jak i neugodan vjetar u gorju. Danju će zato biti većinom malo toplije nego u subotu, uz temperaturu između 9 i 11 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 8 do 10 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prvo djelomice sunčano, a potom postupno oblačnije, no uglavnom bez oborina. Na moru će puhati umjeren jugozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugo, dok će u gorju vjetar biti jak. Pri tom će najviša dnevna temperatura, u gorju biti od 6 do 9, a na sjevernom Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji će i u nedjelju prevladavati sunčano, uglavnom sjevernije u regiji uz povremeno umjerenu naoblaku. Najvedrije ostaje na jugu. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni i jugoistočni. Temperatura, od 11 do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u ponedjeljak na istoku kopna još sunčano, a na zapadu dijelom vedro uz umjeren jugozapadnjak. Od utorka promjenjivije, kiše će biti prvo u gorju i zapadnim predjelima, a u srijedu i drugdje. Osjetno toplije nego u proteklom tjednu, posebno u ponedjeljak i utorak kad temperatura i na kopnu može biti blizu 15 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu već u ponedjeljak, uglavnom lokalno, može biti malo kiše. Na jugu će još prevladavati sunčano. Od utorka posvuda promjenjivije, sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimičnom kišom. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutra toplija, dok se dnevna temperatura na moru neće značajnije mijenjati.



Vrijeme će prema sredini sljedećeg tjedna postajati nestabilnije. U početku će još biti dosta sunca i osjetno toplije, a potom u drugoj polovici, izgledan je povratak na hladnije vrijeme.

