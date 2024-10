Pred nama je ugodan i sunčan vikend, a gdje će biti najtoplije otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Hrvatska je u polju visokog tlaka, ponovno pod prevladavajućim utjecajem prostrane istočnoeuropske anticiklone koja se tu zadržava jedno dulje vrijeme, no proteklih dana po visini je bilo i vlažnog nestabilnog zraka pa je u zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu povremeno padala kiša. Sljedećih dana linije nestabilnosti će se zadržavati dosta zapadnije od nas, pa će u našim krajevima biti stabilno, uz dosta sunčana vremena, poglavito na moru, dok su na kopnu izgledne jutarnje magle koje se mjestimice mogu zadržati dio prijepodneva.



Pred nama je vikend, najvećim dijelom bez kiše, jedino u subotu ujutro i prijepodne na sjevernom Jadranu može zaostati još naoblake i pri tom stoji mogućnost i za poneku kap kiše. No jutro će u većini zemlje zapravo biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ponegdje magla, i to prije svega u zapadnim kopnenim krajevima, uz rijeke te po kotlinama gorske Hrvatske. Najsunčanije u Dalmaciji. Vjetar slab, ponegdje na moru do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura, na kopnu od 6 do 11, a na moru većinom od 13 do 18 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, bez vjetra, te ugodno toplo, iznad prosjeka za posljednje dane listopada. Očekuje se oko 20 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. Naravno treba računati da i ta toplina brže jenjava u ovo doba godine, svijetli dio dana sve je kraći, a prema večeri već je ipak potrebna i jakna.

Sunčano će tijekom dana prevladavati i u Slavoniji i Baranji, a i ovdje se za ranog poslijepodneva očekuje 20-ak stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, na moru uz promjenjivu naoblaku, više u prvom dijelu dana, a sunčanije poslijepodne. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a dnevna temperatura će i u gorju i na moru najčešće biti oko 20 stupnjeva. U gorju 18, 19, a na moru i 22.



Najviše sunčana vremena, a i sljedećih dana očekuje se u Dalmaciji. Tamo će biti i najtoplije. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, dok najviša dnevna temperatura može dosegnuti i 24 stupnja.



To znači da će biti i kupača. Temperatura mora je od 19 stupnjeva na sjevernom Jadranu i to uz obalu, na otocima je malo toplije, do 22 koliko se mjeri na mnogim lokacijama u Dalmaciji.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu i u nedjelju i u prvoj polovici idućeg tjedna vrijeme će biti stabilno, danju uz dosta sunca, te će se zadržati iznadprosječno toplo. Jutra na kopnu maglovita, osobito početkom tjedna kad se magla mjestimice može zadržati i dio prijepodneva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva očekuje se oko 20 stupnjeva. Jedino na mjestima gdje se magla dulje zadrži, bit će i manje toplo.

Na Jadranu će prevladavati sunčano te će također biti dosta toplo za doba godine. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, u utorak sjeverozapadni, a temperatura će danju često prelaziti 20 stupnjeva.

I u nastavku tjedna, slično, većinom sunčano i danju ugodno, no manje toplo nego u prvoj polovici tjedna. Ovakvo vrijeme i povoljno utječe na naše zdravlje i raspoloženje.

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Apel mame Mateje: "Ponižavajuće i nedostatno za podmirenje osnovnih potreba, ne želim da mi djeca budu gladna"

Pročitajte i ovo Rezultati istraživanja Čak 72 posto Hrvata smatra da država ide u pogrešnom smjeru: U Dnevniku Nove TV pogledajte što misle o strankama i predsjedničkim kandidatima