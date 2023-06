Sunčano, ali za svaki slučaj neka kišobran bude pri ruci: Pogledajte kakva nas prognoza očekuje za vikend

Subotnje prijepodne u većini Hrvatske sunčano. Na Jadranu i vedro. Nešto više oblaka bit će samo nad Posavinom, Moslavinom i Likom, pa tamo može pasti malo kiše u jutarnjim satima. Posvuda će biti malo vjetrovitije, na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na obali bura, uglavnom umjerena, samo pod Velebitom i jaka i olujna, mogući su udari do 100 kilometara na sat, pa je za to područje ujutro na snazi meteoalarm. Najniža temperatura u gorju oko 11, u nizinama unutrašnjosti 14, a na obali oko 19.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i toplo. Povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko može biti i ponekog kraćeg pljuska, uglavnom na jugu, oko Siska i Karlovca. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 25.

Sunčano će biti i u Slavoniji, uz umjerenu naoblaku. Pljuskovi su povremeno mogući oko Save, veća je vjerojatnost za njih na zapadu, no tamo gdje ih i bude, bit će samo lokalni i kratkotrajni. I dalje će biti pomalo vjetrovito, ali ugodno toplo, puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak uz temperaturu oko 25.

U Istri i Primorju pretežno vedro, samo uz malo oblaka. No postoji i mala mogućnost za kratak pljusak u unutrašnjosti Istre. Jutarnja jaka bura će do podneva Oslabjeti i onda će zapuhati slab do umjeren maestral, i bit će vrlo toplo, oko 27. U gorju će biti nestabilnije, promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. Ovdje je i najveći potencijal za pljuskove i grmljavinu sutra, uz unutrašnjost Dalmacije, pa je Upaljen žuti meteoalarm. Inače, veća je mogućnost za te pljuskove je u Lici nego u Gorskom kotaru. Maksimalna temperatura bit će oko 22.

U Dalmaciji većinom sunčano, s time da će više sunca biti na obali i osobito na otocima, a više oblaka u unutrašnjosti, pa je tamo velika vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu od kojih poneki može biti izraženiji s tučom, pa je i ovdje na snazi meteoalarm. Rijetko poneki pljusak može doći i do obale, ponajprije na jugu. Puhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu od 26 do 28, ponegdje i do vrućih 29.

U nedjelju će ipak biti još većinom sunčano, no poslijepodne su ponovno mogući pljuskovi, štoviše nešto je veća vjerojatnost za njih nego sutra. Zatim, početkom sljedećeg tjedna oblačnije - kiša i grmljavina će biti češći, a lokalno je moguće i poneko nevrijeme. Jutarnja će temperatura ovih dana biti oko 14, a dnevna oko 24.

Slično i na obali – u nedjelju sunčano, poslijepodne uz poneki pljusak. Zatim u ponedjeljak oblačnije, tad je znatno je veća mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavinu. U utorak već više sunca, ali još uz poneki pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 25.

U svakom slučaju, za vikend slično vrijeme kao što imamo posljednjih nekoliko dana, uglavnom sunčano i toplo, popodne uz mogućnost za kraće pljuskove i grmljavinu, s time da je veća vjerojatnost za njih u nedjelju.

