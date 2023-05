Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

I dalje je tlak zraka nad našim dijelom Europe blago povišen te prostorno izjednačen odnosno nema velikih razlika u tlaku pa je strujanje slabo. Sa sjeverozapada do nas seže velika i jaka anticiklona čiji je centar nad Atlantikom, ona donosi stabilnost, no povremene nestabilnosti uzrokuje vlaga koja se u višim slojevima atmosfere zadržava nad nama.



Sunčano će biti u četvrtak ujutro, u cijeloj zemlji. Nešto malo više oblaka samo nad slavonijom i Likom, no ujutro još većinom neće biti kiše. Tek oko podneva može pasti poneki pljusak u Srijemu i istočnoj Posavini. Vjetar će prijepodne biti slab, osim pod Velebitom gdje će u početku još puhati umjerena do jaka bura.

Jutro će posvuda biti ugodno, u nizinama unutrašnjosti najniža temperatura oko 14, u Gorskom kotaru i Lici 11, a na Jadranu oko 18.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj i dalje sunčano, ali uz malo više oblaka nego ujutro. Nakon 15 sati, raste mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito u istočnijim predjelima. Najvjerojatniji su u Podravini, Posavini, Moslavini i na Banovini, no poneki može doći i do Zagreba. Maksimalna temperatura do 26, pa će uz oblake, vlagu i vrlo slab vjetar, biti pomalo sparno.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također oblačnije nego ujutro, ali i dalje djelomice sunčano. U stvari naoblaka će biti vrlo promjenjiva, pa na trenutke može biti potpuno oblačno, a zatim ubrzo nakon toga sunčano. Velika je vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, iako neće baš posvuda padati – vjerojatnije duž Posavine gdje u popodnevnim satima može biti i nevremena: znači jačeg vjetra, obilne kiše u kratko vrijeme, pa i tuče. Temperatura će biti oko 25, prije pljuskova, a uz pljuskove naravno osjetno svježije.



U Istri i Primorju sunčan i vrlo topao dan u četvrtak, uz malo oblaka. Kratak pljusak je popodne moguć samo u unutrašnjosti Istre. Bura će do podneva oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral. U gorju malo oblačnije, promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali i lokalne pljuskove, osobito u Lici. Temperatura na obali oko 27, a u gorju oko 22, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U Dalmaciji, na obali sunčano, a u unutrašnjosti umjeren do jak razvoj oblaka, pa je tamo velika vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a lokalno je moguće i kraće nevrijeme. Poneki pljusak može doći i do obale, osobito na jugu, no to neće biti često i tamo gdje se dogodi kratko će trajati. Puhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu od 26 do 28.

I idućih dana na kopnu djelomice sunčano. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblaka pa će lokalno biti kraćih pljuskova i grmljavine, osobito u petak kad mogu biti i jače Izraženi. U nedjelju nešto oblačnije uz veću vjerojatnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar većinom slab, a temperatura ujutro oko 15, poslijepodne 25 do 27.

Na Jadranu do subote pretežno sunčano, tek poneki pljusak je rijetko moguć uz dalmatinsku obalu. Zatim, u nedjelju malo oblačnije, pa je i veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren maestral, u subotu ujutro prolazna bura, a u nedjelju slabo do umjereno jugo. Temperatura od 18 do 26, 27.

Dakle, do kraja tjedna nam ostaje promjenjivo. Bit će dosta sunčanih razdoblja, ali povremeno i kiše te pljuskova, a u petak je na kopnu moguće i nevrijeme! Što se tiče vikenda, subota će biti sunčanija, tad je manja vjerojatnost za kišu, dok će u nedjelju biti malo oblačnije, promjenjivije i nestabilnije, češće uz kišu, no opet samo lokalnu i prolaznu.

