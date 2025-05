Nakon produženog sunčanog vikenda stiže nagla promjena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva detalje

U nastavku ovog, mnogima produljenog prazničnog vikenda bit će sve toplije. Bit će i sunčano većinom, sve do nedjelje kad se očekuje povremeno umjerena naoblaka, a poslijepodne i prema večeri bit će šansi i za poneki pljusak. Ovih dana inače, temperatura se opasno približava 30 stupnjeva, na mjestima će dakle, evo prvi put u sezoni biti i vruće.

Prati nas stabilno, suho, sunčano i većinom vrlo toplo vrijeme. Nekoliko lijepih dana u komadu poklopilo se s prazničnim vikendom, a ovo je i prvo razdoblje s prostorno konzistentnom, gotovo ljetnom toplinom. Ne treba ni spominjati da su temperature koje mjerimo za doba godine iznadprosječne.

Ovakvo vrijeme posljedica je termobaričkog grebena koji jača preko Sredozemlja. Nisu ovo one ljetne dugotrajne situacije, već od nedjelje otvorit će se prolaz novim frontalnim sustavima pa nas u sljedećem tjednu očekuje ponovno nestabilnije, promjenjivije, kišovitije te svježije vrijeme.

U petak sunčano, od jutra. Lokalno je na kopnu, u Posavini te po kotlinama Like moguća kratkotrajna magla. Na moru će noćas i ujutro još puhati slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od 8 do 11, u Lici malo niža, a na Jadranu najčešće između 13 i 18 stupnjeva.

I poslijepodne će prevladavati sunčano, uz dnevni razvoj oblaka. Zapuhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti od 27 do 29 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Zapuhat će slab do umjeren južni i ponegdje jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 27, 28 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Oko Rijeke i u Istri mjestimice i povremeno može biti umjerene naoblake. Zapuhat će jugozapadnjak, u gorskoj Hrvatskoj osobito u višim predjelima, a ponegdje i na moru, slab do umjeren, većinom južni i jugozapadni vjetar. Dosta toplo posvuda, u gorju poslijepodne 23 do 28 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu od 25 do 27.

I u Dalmaciji cijeli dan sunčano: u zaleđu poslijepodne uz dnevni razvoj oblaka. Puhat će većinom zapadni i jugozapadni vjetar, dok će temperatura biti od 24, 25 na obali i otocima, do čak 29 stupnjeva koliko će se mjeriti u unutrašnjosti Dalmacije.

U subotu će još prevladavati sunčano, te i dalje većinom vrlo toplo, pomalo i vruće. U nedjelju nas očekuje povremeno više oblaka, a mjestimice će biti moguće i malo kiše ili poneki pljusak: najprije u gorju, a navečer moguće i drugdje.

Zapuhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. To će i najaviti jaču promjenu koja nam stiže u noći na ponedjeljak te na početku sljedećeg tjedna kad će pljuskovi biti češći, moguće praćeni grmljavinom, dok će vjetar okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni s kojim će tada osvježiti.

I na Jadranu u subotu pretežno sunčano te i dalje toplo i vrlo toplo. U nedjelju i na moru povremeno više oblaka, na sjevernom dijelu moguće uz malo kiše ili pljusak: izglednije tek navečer. Puhat će jugozapadnjak, pa jugo koje će do ponedjeljka ojačati na jako. U ponedjeljak će na moru lokalno biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.

Dakle, nakon sunčanog i neobično toplog vikenda, slijedi tjedan s promjenjivim i više nestabilnim vremenom. A i temperatura će biti primjerenija dobu godine, ponegdje i malo niža od uobičajene.