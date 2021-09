Jesen je službeno tu, neki su na kontinentu proteklih dana već počeli i s grijanjem u jutarnjim satima, no kraj tjedna i ovaj vikend zato donijeli su nam vrlo toplo i sunčano, ljetno vrijeme. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Obzirom da je ljeto kako ga računaju i astronomi i kolege klimatolozi sad već iza nas, polako možemo govoriti o babljem ljetu. Iznadprosječno toplo zadržat će se još koji dan, no od nedjelje navečer bit će nestabilnije pa je moguća kiša, prvo na sjevernom Jadranu.

Naime, jedna kratkovalna dolina premještat će se ovim dijelom Europe i omogućiti vlažnom i nestabilnom zraku da se ulije nad naše krajeve pa će i vrijeme onda biti promjenjivije. Mjestimična kiša uglavnom u ponedjeljak, no tu i tamo koja kap bit će moguća i dalje.

U nedjelju ujutro, još uvijek će prevladavati sunčano. U Dalmaciji uz obalu ponegdje slab burin, dok će sjevernije zapuhati jugo i jugozapadnjak. Od 9 do 14 stupnjeva očekujemo u kopnenom dijelu zemlje, te između 15 i 20 uglavnom na obali i otocima.

Pretežno sunčano u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i u nedjelju poslijepodne. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a još jednom će biti i vrlo toplo. Od 25 do 28 stupnjeva.

U istočnim krajevima mjestimice je moguće i 29 stupnjeva. Ovdje isto većinom sunčano sutra, uz slab vjetar.

U gorskoj Hrvatskoj, ali i na sjevernom Jadranu bit će dijelom vedro, nedjeljno poslijepodne uglavnom uz promjenjivu naoblaku. Ponegdje pri tom, i to više navečer i u noći na ponedjeljak može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, i to osobito duž zapadne obale Istre te prema otvorenom moru. Temperatura će biti oko 25 stupnjeva, jedino u Gorskom kotaru niža.

U Dalmaciji će i u nedjelju većinom prevladavati sunčano, poslijepodne na sjevernom dijelu uz malo više oblaka. No suho. Sjevernije i prema otvorenom moru zapuhat će jugo, a ostat će i iznadprosječno toplo, uz temperaturu između 26 i 29 stupnjeva.

Još uvijek se može i kupati, posebno za ovakvih dana kakav će biti u nedjelju. More je relativno ugodno temperature od 21 do 23 stupnja.

Idućih dana posvuda ipak promjenjivije, mjestimična kiša na kopnu izgledna je u ponedjeljak, no može je tu i tamo biti i u nastavku tjedna. Ne očekujemo neke velike količine, no neće biti niti posve stabilno. Ipak, uz oblake, bit će sunčanih razdoblja, u ponedjeljak još uvijek i dosta toplo, a onda prema sredini tjedna malo manje.

Na Jadranu u ponedjeljak može biti pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom na sjevernom dijelu, a rjeđe u Dalmaciji. Jugozapadnjak će do kraja dana okrenuti na sjeverozapadnjak, a u utorak će već zapuhati bura. S burom i na moru više suha i sunčana vremena u nastavku tjedna. A ovdje će se i dalje zadržati za kraj rujna prilično toplo vrijeme.

