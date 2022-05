U četvrtak i petak posvuda će biti vrlo toplo ili vruće, za razliku od vikenda koji će proći u znaku oborina i zamjetnog pada temperature, u subotu posvuda u kontinentalnom dijelu i na Sjevernom Jadranu, a u nedjelju i u Dalmaciji. Oborine će dobro doći poljoprivrednicima. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Ivan Čaćić.

U četvrtak će prolazno ojačati greben anticiklone, a u subotu sa sjeverozapada očekujemo jači prodor osjetno svježijeg oceanskog zraka koji će ponegdje za vikend donijeti zamjetne oborine.

Četvrtak ujutro i prijepodne u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno samo ponegdje uz mogućnost za slabu ili neznatnu kišu. Vjetar većinom slab. Jedino će ponegdje podno Velebita biti umjerene bure, a u Dalmaciji mjestimice umjerenog juga. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano i vrlo toplo uz temperaturu od 24 do 27 stupnjeva. U istočnim predjelima također vrlo toplo poslijepodne uz više sunca. Temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj barem djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne u gorskom području i unutrašnjosti Istre moguć je pokoji pljusak i grmljavina. Temperatura zraka u gorju od 22 do 26, a na Jadranu od 27 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano uz slabo do umjereno jugo, a od sredine dana uz obalu jugozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 26 do 30 stupnjeva.

Tri dana

U petak u unutrašnjosti djelomice sunčano i iznadprosječno toplo uz poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Krajem dana i u noći na subotu sa sjevera jače naoblačenje s kišom i lokalno izraženim pljuskovima i grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak uz zamjetan pad temperature zraka. U nedjelju manje oborina uz postupno smirivanje vremena, no još malo svježije.

Na Jadranu u petak pretežno ili djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. U subotu na sjevernom dijelu jače naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu te umjeren pad temperature, što će se u nedjelju proširiti i na Dalmaciju. U subotu će na većem dijelu obale zapuhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, dok će na jugu još biti umjerenog juga.

