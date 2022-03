Sunčano i hladno vrijeme, najkraće rečeno, prati nas ovog vikenda. Posebno hladno je tijekom noći i jutra kad se temperatura u kopnenim predjelima spušta i do -10. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi Darijo Brzoja.

U subotu ujutro u Bednji izmjereno je čak -13 stupnjeva: Zavižan je mjerio -12, Otočac i Slavonski Brod -11. Mrzlo je bilo i na moru, u Šibeniku i Puli -2, u Rijeci, Poreču, Pločama, čak i Božavi na Dugom otoku -1. Doista neobična sredina ožujka. Inače hladni dani, oni s minimalnom temperaturom ispod ništice, na našoj obali u ovo vrijeme su rijetki, u cijelom ožujku ih je naime prosječno svega jedan ili dva.

Postupno će biti toplije, osobito u prvoj polovici slijedećeg tjedna, no čini se, samo prolazno. Već prema vikendu temperatura će se ponovno spustiti. Za sad, u polju visokog tlaka, pod utjecajem ove anticiklone, bit će stabilno, a uz strujanje toplog zraka sa Sredozemlja, idućih dana i toplije.

U noći sa subote na nedjelju temperatura će se u kopnenim krajevima ponovno spustiti barem do -7 ili -8 stupnjeva, moguće i niže, u gorju do -10, dok će na Jadranu biti oko nule. Mrvicu manje hladno tijekom noći i jutra uglavnom tek na otocima. Prevladavat će sunčano, često i potpuno vedro, a u ovim ranim satima puhat će slaba do umjerena bura i istočni vjetar: prema otvorenom moru već i jugo.

Sunčano vrijeme nastavit će se i u nedjelju poslijepodne. Bit će toplije pa time i ugodnije nego danas. Dnevna temperatura ovdje u središnjoj Hrvatskoj očekuje se oko 10, 11 stupnjeva. To znači da bi razlika između minimalne i maksimalne temperature u danu lokalno mogla biti čak 20 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji vrlo hladna noć pretvorit će se u ugodan dan: u svakom slučaju ugodniji nego ovaj danas. Bit će sunčano, s temperaturom najčešće između sedam i 10 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj, naravno, neće biti toliko toplije nego drugdje, ali u odnosu na danas, povoljnije. Sunce i danu temperatura oko pet, šest stupnjeva. Na sjevernom Jadranu također, pretežno sunčano, malo oblaka tu i tamo prema otvorenom moru. Zapuhat će jugo, a temperatura će porasti do 10, 11 stupnjeva.

Sunčano i u Dalmaciji, isto malo naoblake povremeno, većinom prema otocima. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, a temperatura će biti uglavnom od devet do 12 stupnjeva.

Novi tjedan

U novom tjednu, nakon ove hladnoće, u prvom redu bit će posvuda osjetno toplije, u početku osobito danju, no i ova jutarnja temperatura će zatim svakako porasti. I oblaka će biti više prema sredini tjedna, očekuje nas promjenjivije vrijeme uz sunčana razdoblja i slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura će sredinom tjedna biti oko 15 stupnjeva.

Primorje i otoke očekuje pretežno ili djelomice sunčano vrijeme, isto uz nešto promjenjive naoblake, poglavito sredinom tjedna. Puhat će tek slabo do umjereno jugo, uz koje će temperatura također porasti, pa će i na moru prema sredini tjedna biti ugodnije. Za sad, još uvijek je izgledno ponovno zahladnjenje pred slijedeći vikend pa za uživanje u ranom proljeću, najbolje, iskoristite prvu polovicu radnog tjedna.