Ako vam nije dosta ljeta i baš bi ugrabili još koji sunčan dan za plažu, imamo dobre vijesti. Naime sljedeći tjedan izgleda i sunčano i vrlo toplo, baš za one koji još uvijek nisu stigli do mora ili im nedostaje još jedna doza sunca prije nego krenemo brati plodove jeseni. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja.

Svako godišnje doba nosi neku svoju ljepotu, no nismo uvijek usklađeni s prirodom pa bi ponekad da je ljeto i kad to nije. Ovih dana imamo sreće, iako je jesen klimatološki već započela, čini se da će ljetnog vremena još biti.

Vremenske prilike kod nas su i dalje pod prevladavajućim utjecajem polja povišenog tlaka, južnije će se doduše premještati jedna plitka ciklona pa bi dio vlažnog zraka u subotu i nedjelju, uglavnom na jug mogao donijeti i malo kiše ili pljusak. Drugdje će se premještanje tog poremećaja ogledati tek kroz prolazno povećanu naoblaku.

Subotnje jutro će još uvijek biti većinom sunčano - na Jadranu nešto više oblaka nego u kopnenim krajevima. Bez značajnijeg vjetra, u unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Temperatura na kopnu od 8 do 13, a na moru još jednom između 15 i 20 stupnjeva.

U subotu poslijepodne će biti djelomice ili pretežno sunčano. Sjevernije, sunčanije. Bez vjetra i toplo uz temperaturu od 25 do 27 stupnjeva.

Vrlo slično i u istočnim predjelima naše zemlje. Barem dijelom vedro i sunčano, malo oblaka i vrlo toplo. Oko 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu nešto promjenjivije, bit će i sunca i oblaka, vrlo rijetko uz mogućnost i za kap kiše ili pljusak. Ponajprije u Lici. Zadržat će se vrlo toplo uz temperaturu oko 27 stupnjeva na sjevernom Jadranu te nešto svježije u gorju - od 21 do 24 stupnja.

U Dalmaciji će u subotu biti djelomice sunčano. Uz promjenjivu naoblaku jedino ipak je moguća kap kiše ili pljusak, u zaleđu ili vjerojatnije na jugu. Temperatura, uglavnom od 25 do 28 stupnjeva.

More je i dalje oko 23, 24, dakle nije toplo kao prije dva tjedna, no to više niti ne možemo očekivati. Zato je još uvijek ugodno za kupanje.

Snimljena pijavica u Zagrebu, nije poznata točna lokacija niti je li napravila štetu

Gužve ne prestaju: Hrvatska u kolovozu dostigla 93 posto rekordne 2019. godine, u zemlji 870.000 turista

Slijedeći dani ponovno nose više sunca, posebno slijedeći tjedan koji bi možda i cijeli mogao biti sunčan i vrlo topao. Znate da se teško upuštamo u daleke prognoze, one nose određenu nesigurnost, no u ovom trenutku vrijeme doista izgleda vrlo lijepo cijeli idući tjedan. Najviša dnevna temperatura mogla bi biti oko 25 do čak 28 stupnjeva, no jutra će se na kopnu i dalje zadržati svježa, bliže 10.

I Jadran može računati na lijepo vrijeme u idućem tjednu. Isto većinom sunčano i vrlo toplo. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, no uz dnevne maksimalne vrijednosti temperature između 26 i gotovo 30 stupnjeva, nema zime. Tako ni školarci u prvom tjednu neće trebati ni jakne ni kabanice.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr