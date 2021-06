Nakon još jednog vala iznadprosječne topline, vrijeme će pred i za vikend napokon biti manje vruće. Što nas čeka u slijedećem tjednu, još nije posve sigurno, za sad je podjednaka vjerojatnost umjerene topline i mogućnost novih vrućina. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja.

Atmosfera u četvrtak neće biti stabilna, mada vrući zrak s juga i dalje pokušava zadržati prednost, no ovaj put će ipak prevladati po visini hladniji zrak sa sjevera. Zato, ne samo da će biti svježije, nego stoji mogućnost i za grmljavinske pljuskove.

Već će u noći sa srijede na četvrtak, moguće biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti, no vjerojatnost za to zapravo raste u četvrtak ujutro ujutro kad će u većini kopnenih krajeva biti i nešto više oblaka. Pljuskovi su tada mogući uglavnom na sjeverozapadu te lokalno uz obalu sjevernog Jadrana i u unutrašnjosti Istre. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na moru zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti većinom od 14 do 19 stupnjeva, a na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva.

Danju i dalje barem djelomice sunčano, ali nestabilno, moguć je pljusak, ali ne isključujemo ni mogućnost izraženijeg nevremena. Puhat će vjetar sa sjevera uz koji će biti i manje vruće, ispod 30, najčešće od 25 do 28 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji. Dijelom vedro te nestabilno uz pokoji pljusak. Temperatura oko 29 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u četvrtak su mogući izraženiji grmljavinski pljuskovi, osobito u gorju. Na moru će veći dio dana puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak, no krajem dana zapuhat će bura. Očekuje se oko 30 stupnjeva na moru, i oko 25 većinom u gorskoj Hrvatskoj.

Jedino Dalmaciju očekuje većim dijelom sunčano i vedro vrijeme cijeli dan. Ovdje će i vrućina najmanje popustiti, uz sunce temperatura ide i do 33. Na moru će puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Temperatura mora je od 24 do 28 stupnjeva, toplije je na sjevernom Jadranu.

Idućih dana bit će promjenjivo i nestabilno, uz više oblaka i pljuskove uglavnom u petak i ponovno u nedjelju. U subotu suho i većinom sunčano. I ne vruće kao do sad.

Na Jadranu isto promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu dok će se u Dalmaciji zadržati sunčano i suho. Na moru ostaje vruće, no isto manje nego ovih dana.



