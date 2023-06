Nakon kiše dolazi sunce? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana

Trebat će još malo da se atmosfera nakon prolaska frontalnog sustava pročisti i smiri. Mi ćemo i u nedjelju biti dijelom pod utjecajem ove srednjoeuropske anticiklone, a dijelom, no manje će na vrijeme utjecati i ovaj sustav fronti koji se proteže od juga Jadrana prema Crnom moru.

U takvim okolnostima nedjeljno jutro bit će barem djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Nešto naoblake u početku očekuje se uglavnom u gorju i na istoku gdje pri tom može biti i malo kiše. Na kopnu će puhati vjetar sa sjevera, na Jadranu većinom umjerena bura, a uglavnom podno Velebita do sredine dana još može biti i vrlo jakih pa i olujnih udara. Nedjeljna jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 17, a na Jadranu 20ak do 23 stupnja.

Nedjeljno poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a samo povremeno bit će i malo oblaka. Vjetar sjeveroistočni, temperatura oko 27, 28 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji sunčanije poslijepodne, no ovdje nije isključena mogućnost i za poneki kratki pljusak. Puhat će umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 25 i 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, tijekom dana uz promjenjivu naoblaku, na sjevernom Jadranu većinom vedro. Bura će slabjeti i prema otvorenom moru postupno okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 23 do 25, a na Jadranu uglavnom između 28 i 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, s tim da malo više oblaka i nešto nestabilnije će ipak biti na jugu gdje su poslijepodne mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjerena bura i tramontana, a prema otvorenom moru poslijepodne vjetar će okrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura najčešće će biti između 29 i 31 stupanj.

Temperatura mora je većinom između 22 i 25.

Sljedeći tjedan, u početku sunčano, u ponedjeljak pomalo i vruće, no već u utorak bit će promjenjivije na kopnu uz mogućnost za pljuskove i grmljavinu. U srijedu opet više sunca, a poneki pljusak izgledan je u Slavoniji i u gorju. Prema sredini tjedna će uz sjeveroistočni vjetar ponovno malo osvježiti. No bit će ugodno.

Na Jadranu u ponedjeljak sunčano, dok su u utorak na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi. U srijedu promjenjivije uz veće šanse za pljuskove i grmljavinu u Dalmaciji. Puhat će uglavnom bura i sjeverozapadnjak, te će se na moru zadržati vrlo toplo, a tek mjestimice vruće.

Zapravo, sljedeći tjedan rijetko gdje će biti vruće, ali posvuda će biti dosta topline. Taman kako treba. Očekuje nas i dovoljno sunčana vremena, ali i poneki pljusak. Prvo s utorka na srijedu, te onda ponovno za vikend. Lipanj, kakav bi i trebao biti.

