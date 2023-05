Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

Ove godine vrlo kišovit svibanj nameće se preuzeti obilježje najkišovitijeg mjeseca u godini koji klimatološki predstavlja - lipanj. Tome u prilog ide nastavak vrlo promjenljivog vremena koje će i u srijedu, osobito u gorskom području, donijeti dosta oborina.



Dobra je vijest što će ciklonalna aktivnost u srijedu u drugom dijelu dana ipak postupno slabiti što će se nastaviti i u četvrtak i petak. No, već u subotu u središnjem Sredozemlju razvit će se nova ciklona koja će nam donijeti i nove oborine i to najviše na Jadranu, priobalju i u Gorskoj Hrvatskoj.



U srijedu ujutro posvuda promjenljivo i kišovito, osobito u gorskom području gdje će biti i obilnijih oborina. Uglavnom u Dalmaciji, lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Oborina će u prvom dijelu dana biti najmanje u istočnim predjelima. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 11 do 16, u gorju od 8 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u prijepodne. Puhat će većinom umjeren, a sredinom i u drugom dijelu dana povremeno i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 15 do 17 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U istočnim predjelima promjenljivo povremeno s kišom i to većinom u poslijepodne i navečer kad su, osobito u istočnom dijelu, lokalno mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Puhat će mjestimice umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 17 do 21 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno, a na Jadranu promjenljivo oblačno povremeno s oborinama, osobito u gorskom području. Na Jadranu ponegdje su mogući i grmljavinski pljuskovi. U gorju će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje i dalje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15, na Jadranu od 18 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji vrlo promjenljivo povremeno s kišom. Ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako jugo koje će krajem dana okretati na buru. Temperatura od 19 do 21 stupnja.

Sljedećih dana u unutrašnjosti i dalje promjenljivo. U četvrtak i petak očekuju se češća i dulja sunčana razdoblja, premda će još ponegdje biti malo kiše i to uglavnom u gorskom području. U subotu nestabilnije uz češću kišu, osobito u gorju i priobalju. Vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura u osjetnom porastu.

Na Jadranu promjenljivo uz najviše suha i sunčana vremena u četvrtak i petak. U subotu ponovno nestabilnije uz češću kišu ili lokalne pljuskove. Puhat će umjerena i jaka bura koja će u subotu okretati na jugo. Malo toplije.

Vrijeme će nam za vikend posvuda biti vrlo promjenljivo povremeno s kišom koje će biti najviše na Jadranu, priobalju i u gorskom području.

Milijuni ljudi u opasnosti su zbog pristupa vodi. Očekuje se da će se ta brojka do 2050. popeti na više od 5 milijardi. Valja reći da je voda predugo bila "slijepa točka" u pregovorima o klimi. Upravljanje vodama snažno je rješenje za prilagodbu učincima klimatskih promjena koje se često osjete baš kroz vodu.

To se posebno odnosi na intenzivnije i češće suše, ekstremnije poplave, učestale sezonske kiše i ubrzano otapanje ledenjaka. Ti ekstremi imaju sve ozbiljnije kaskadne učinke na gospodarstvo, ekosustave i sve oblike našeg svakodnevnog života.

