Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Pred nama je još jedan meteorološki zanimljiv dan. Naime, još jedan ciklonalni vrtlog će u ponedjeljak duž Jadrana, no kao i posljednji, i ovaj će vrlo neobično, s juga, na sjever. Možda nesvakidašnja i za ciklonu svakako neobična putanja, ali zato vrlo uobičajeno jak vjetar i nove oborine.

Prevladavat će oblačno vrijeme, povremeno s kišom i snijegom. U većini krajeva kiša, snijeg u gorju i u prvom dijelu dana mjestimice na sjeverozapadu. U Gorskom kotaru očekujemo ponovno obilnije oborine i novi snježni pokrivač, ponegdje veći od 30 centimetara. Mnoga su upozorenja, tiču se najvećim dijelom bure koja podno Velebita prijepodne na mahove može biti i orkanska. Južnije će puhati jak istočni, južni i jugoistočni vjetar.

Vjetrovito će biti i u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a računa valja voditi i o zimskim uvjetima. Putujete li, informirajte se o stanju i prohodnosti cesta neposredno prije puta. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti uglavnom od -3 do 2, a na Jadranu od 3 do 8 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Ralice do zaleđa Splita - nisu stigle: "Bura će ojačati i bit će novih problema"



Poslijepodne će u nizinama na sjeverozapadu zemlje padati uglavnom kiša, temperatura će nešto porasti, no i dalje će vrijeme biti dosta hladno, mokro i neugodno, osobito uz umjeren i jak sjeveroistočnjak koji će dodatno pojačavati osjet hladnoće. Maksimalna temperatura oko 4, 5 stupnjeva, no činit će se mnogo bliže ništici.



I u Slavoniji i Baranji u ponedjeljak oblačno, povremeno s kišom, izraženijom u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti najviše oko 5, 6 stupnjeva.

Snijeg, siloviti udari bure, zatvorene autoceste, prekinute morske linije... Otkrivamo kada bi autoceste trebale biti prohodne za sav promet



U gorju i u ponedjeljak snijeg i novi snježni pokrivač, na moru mjestimice kiša, a uz obalu prijepodne uglavnom i susnježica. Puhat će olujna bura s orkanskim udarima, a slabjet će u drugom dijelu dana kad na moru može biti i sunčanih razdoblja. I u gorju će jak sjeveroistočni vjetar poslijepodne slabjeti. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko nule, a na moru uglavnom između 5 i 10 stupnjeva.



U Dalmaciji u ponedjeljak promjenjivo do pretežno oblačno, uz mjestimičnu kišu te pljuskove i grmljavinu, koji će biti češći prijepodne. Kasnije će se vrijeme postupno smirivati, a može biti i sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren i jak istočni te južni i jugoistočni vjetar. Temperatura će danju biti 10ak, do 12 stupnjeva na obali i otocima, te samo 6 u zaleđu.



I sredinom tjedna prevladavat će oblačno, u utorak još uz oborine, u nizinama kišu, a u gorju snijeg: potom uglavnom suho. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak, a zadržat će se i zimski hladno.



Na Jadranu idućih dana umjereno do pretežno oblačno, te uglavnom bez kiše. Puhat će umjerena, u srijedu mjestimice i vrlo jaka bura, podno Velebita uglavnom s olujnim udarima. Temperatura se ni na moru do vikenda neće značajnije mijenjati.



Inače, oblačno i većinom burno zadržat će se do kraja tjedna. Na moru uz sunčana razdoblja, a malo sunca za vikend moguće je i u unutrašnjosti. Oborina ne bi trebalo biti ili će biti rijetke, no zato će se zadržati najmanje podjednako hladno kao i sredinom tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.