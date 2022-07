Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Pred nama su sunčani i vrući dani. U početku će još prolazno tu i tamo biti umjerene naoblake, no svakim danom sve manje, dok će istodobno temperatura biti sve viša.

Na jugu je već vruće i ta vrućina će se nastaviti pa je za Knin i Split, odnosno za kninsku i splitsku regiju DHMZ za nedjelju izdao i upozorenje zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala.

Ne samo zbog visoke najviše dnevne temperature, nego i zbog one minimalne koja će također biti visoka što bi pojedinim skupinama ljudi moglo uzrokovati probleme sa spavanjem.



Sunčano i vruće vrijeme posljedica je ove anticiklone i izostanka bilo kakvih ozbiljnijih atmosferskih poremećaja u narednim danima, kao i jačanja termobaričkog grebena zbog kojeg će se vrući zrak sa Sredozemlja sve više gurati prema našim krajevima.



U takvim okolnostima očekuje nas pretežno sunčano jutro, tek mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom u kopnenom području: pri tom bi ponegdje, ponajprije u gorju mogla pasti tek kap kiše, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, koja posebice podno Velebita na mahove može biti i olujna. Sredinom dana će slabjeti. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 22 i 25 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano te vrlo toplo i vruće uz temperaturu između 28 i 30. Možda malo pomogne slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Lokalno dnevni razvoja oblaka, no zadržat će se suho. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a temperatura će biti od 26 do 29 stupnjeva.

I u gorju i na sjevernom Jadranu poslijepodne sunčano, na moru i gotovo potpuno vedro. Puhat će umjerena i jaka bura, nešto slabije upravo poslijepodne kad će biti i umjerenog sjeverozapadnjaka, posebno uz zapadnu obalu Istre. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 23 do 28, a na moru između 29 i 33 stupnja.

I u Dalmaciji u nedjelju sunčano ili čak potpuno vedro, te svakako vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u zaleđu je poslijepodne moguć poneki pljusak. Bura će sredinom dana slabjeti te će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer ponovno bura. Dnevna temperatura najmanje 31, 32, a češće između 33 i 35 stupnjeva. Možda ponegdje i viša.

More je i u subotu bilo uglavnom između 23 i 25, tek lokalno je temperatura mora malo niža, kao što je to u Dubrovniku, ili viša kao primjerice u Puli.

Stiže drugi toplinski val, u Španjolskoj i Portugalu temperature veće od 40 stupnjeva: "Očekuje se njegovo jačanje i širenje"

Sezona požara počela nikad ranije: Kako Copernicus može pomoći Hrvatskoj i zemljama Europe u borbi protiv plamene stihije?

UV-indeks će u većini zemlje i u nedjelju biti vrlo visok. U onom najviše vrućem dijelu dana, kad je sunce najviše nad horizontom, najviše vremena trebalo bi ipak provoditi u hladu.

A hlad ćemo još više cijeniti idućih dana, posebno od sredine tjedna kad se i u kopnenim krajevima temperatura približi 35. Do tad će biti nazovimo to - normalno vruće, 30 ili malo iznad. Svih dana sunčano, a slično, samo više vruće izgleda dakle, i druga polovica tjedna.

Na moru do daljnjega vedro i vruće te vrlo vruće. Ujutro burin, danju maestral. Noći će biti tople, i što više poželjeti. Ovaj put, možda ipak malo vode.

