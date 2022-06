Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u prognozi koju donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Nastavlja se većinom sunčano i uglavnom vruće vrijeme, no u kopnenom području neće biti stabilno.

Duž Jadrana će biti sunčano, a posvuda tijekom dana i vruće: za sad, čini se, ipak mrvicu manje nego u ponedjeljak, no ljetnoj žegi se zapravo ne nazire kraj, tako da na visoke ljetne temperature, za lipanj svakako iznadprosječne, treba računati i ovaj i vrlo vjerojatno i sljedeći tjedan.



Po visini, termobarički greben, malo popušta, u prizemnom sloju, tlak malo snižen, dok sa sjevera stiže svježiji i nestabilan zrak na svom prolasku prema istoku. Koliko će nas zahvatiti i kako će se manifestirati vidjet ćemo vrlo brzo.



U noći s ponedjeljka na utorak, na kopnu može biti pljuskova praćenih grmljavinom, slično i ujutro: pri tom, ne možemo isključiti mogućnost da lokalno budu i izraženiji.

Prolazno će tijekom dana u unutrašnjosti biti umjerene naoblake, dok će na Jadranu većinom prevladavati sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na kopnu vjetar sa sjevera. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti najčešće blizu 20, u gorju nešto svježije, oko 15, a duž Jadrana od 19 do 23 stupnja.



Na kopnu i poslijepodne može biti ponekog pljuska. Visoka temperatura i vlaga doprinijet će nestabilnosti atmosfere. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 28 i 32 stupnja, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Barem dijelom vedro i sunčano, a povremeno uz više oblaka bit će mogućnosti i za grmljavinski pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac, temperatura oko 30.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, uglavnom sunčano, uz slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak uz koji će biti vrlo toplo i vruće. Oko 30, do 32 stupnja, u gorskom kotaru jedino, malo manje toplo.

A sunčano te vrlo toplo i vruće prevladavat će i u Dalmaciji. Uz jugo i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura bit će najmanje 30, a u zaleđu moguće i 33 stupnja.



More je najčešće 23 ili 24, idućih dana očekujemo daljnje postupno zagrijavanje.



UV-indeks u većini zemlje u utorak će biti vrlo visok, tek mjestimice na kopnu, lokalno, uz nešto učestaliji prolaz oblaka tijekom dana, visok.



Ni u nastavku tjedna vrijeme u kopnenom dijelu zemlje neće biti stabilno. U unutrašnjosti se lokalno očekuju pljuskovi s grmljavinom, češće, moguće izraženije krajem srijede te u noći na četvrtak, i to osobito u sjevernim i istočnim krajevima.

U petak više sunca, povoljnije, iako ponekog pljuska još može biti uglavnom u gorju. Vrlo toplo i vruće: vruće posebno od petka uz južni i jugozapadni vjetar.



Na Jadranu će svih dana prevladavati sunčano te vruće uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni, te u četvrtak sjeverozapadni vjetar. Temperatura se neće značajnije mijenjati, što znači cijeli tjedan idemo preko 30.

