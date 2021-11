Uz pad temperature u ponedjeljak navečer - susnježica i snijeg. Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi.

Najavili smo još u prošlom tjednu, iza vikenda vrijeme se mijenja. I evo, ta promjena stiže nam u nedjelju navečer, i u noći kad će već mjestimice na moru biti kiše. Do jutra će se oblačni sloj proširiti na veći dio zemlje, a potom u ponedjeljak do kraja dana kiše će biti gotovo posvuda. Uz kišu, ono što je značajno i na što svakako treba skrenuti pažnju jest to da nam slijedi nekoliko bitno hladnijih dana.

Naime, sa sjevera nam se gura osjetno hladnija zračna masa, no istodobno u Sredozemlju formira se ciklona. Tako će u atmosferi iznad naših krajeva biti dovoljno i vlage i dovoljno hladnoće pa će postojati uvjeti za susnježicu ili snijeg. Ipak, samo u gorju.

U ponedjeljak će jutro će u većini zemlje biti pretežno oblačno, a u istočnim krajevima moguća je i magla. Zapadnije, osobito u gorju mjestimice kiša. Na Jadranu će biti i pljuskova praćenih grmljavinom, pri čemu oborina lokalno može biti i obilna, i to prije svega u Dalmaciji. Puhat će umjereno i jako jugo, prema sredini dana na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Temperatura, na kopnu od 2 do 4, a na moru većinom između 10 i 15 stupnjeva.

Oblačno i poslijepodne. Kiša će biti učestalija upravo u drugom dijelu dana. Zapuhat će sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 8 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji poslijepodne može biti kiše, no češće navečer i u noći na utorak. Uz sjeverac bit će i osjetno hladnije nego danas. Maksimalno 10 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

U gorskoj Hrvatskoj danju isto povremeno kiša, a uz pad temperature navečer i u noći, u najvišem gorju može biti susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu također kišovito, oblačno, u Istri uglavnom uz moguća sunčana razdoblja. Jugo će okrenuti na buru koja će jačati te do kraja dana podno Velebita imati olujne udare. Temperatura, od 12 do 14, a u gorju između 4 i 8 stupnjeva.

U Dalmaciji su sutra mogući lokalno izraženiji pljuskovi te obilnija oborina, osobito na otocima te prema otvorenom moru. Veći dio dana puhat će umjereno i jako jugo, poslijepodne na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Temperatura, od 13 na sjeveru do 17 na jugu Dalmacije.

U utorak prijepodne još je moguća kap kiše, no potom slijedi smanjenje naoblake pa će u srijedu biti barem djelomice sunčano. Stabilno, ali i osjetno hladnije. No ne zadugo. U četvrtak je u gorju ponovno izgledna kiša.

Nastavlja se kiša i tmurno vrijeme, ponegdje će temperature ipak ići i do 18 stupnjeva

FOTO Zimska čarolija? Snijeg i led okovali Zavižan: "Prošli tjedan jesen, ovaj tjedan zima"

Na Jadranu u utorak promjenjivo, uz mjestimičnu kišu prijepodne uglavnom u Dalmaciji. Od sredine dana više sunca, pa će dijelom vedro biti još i u srijedu. No već u noći na četvrtak i ovdje nova promjena, na moru opet dosta nestabilno, uz mogućnost za nove pljuskove i grmljavinu. Bura će sredinom tjedna slabjeti, pa će u četvrtak zapuhati jugo. Temperatura se ipak neće značajno mijenjati, uz buru jedino malo svježije.



