Vrijeme će se stabilizirati. Nadolazeća vremenska prognoza donosi nam malo kiše tek na jugu Dalmacije. Više u prognozi meteorologinje Maje Bubalo.

Dan je u velikom dijelu zemlje započeo uz oblake i kišu, ponegdje i grmljavinske pljuskove. Najsunčanija je opet bila Dalmacija. Iako se kopno ohladilo, u utorak u 14 sati je u Zagrebu bilo samo 20 stupnjeva, pred nama su sunčaniji i topliji dani pa će i temperatura ponovno rasti.



Nakon prolaska fronte u srijedu će jačati utjecaj anticiklone pa se očekuje stabilizacija vremena.



Ipak, još u jutarnjim satima u srijedu, na jugu Dalmacije može pasti malo kiše ili poneki pljusak. U ostalim predjelima suho, još uvijek uz dosta oblaka. Ponegdje može biti i magle, osobito u kotlinama. Puhat će umjerena, pod Velebitom jaka bura.

Već prema sredini dana u Dalmaciji će bura okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura u nizinama između 13 i 17, u gorju će se spuštati i do jednoznamenkastih vrijednosti, između 9 i 13, a na moru od 16 na sjeveru do 26 na jugu.



Do sredine dana razvedravanje pa će poslijepodne u središnjim predjelima biti pretežno sunčano. Temperatura ipak ostaje niža, od 23 do 26.



Na istoku zemlje poslijepodne sunčanije od jutra, osobito u Podravini. Uz sjeverni vjetar temperatura u najtoplijem dijelu dana između 23 i 25.



U gorju i na sjevernom Jadranu sunčano. Bura će poslijepodne malo oslabjeti, uz zapadnu obalu Istre i okrenuti na zapadne smjerove. Temperatura na moru između 26 i 29, u gorju od samo 18 do 23.

U Dalmaciji djelomice do pretežno sunčano, a u unutrašnjosti može pasti još malo kiše. Zapuhat će sjeverozapadnjak koji će krajem dana opet okretati na buru. Mjerit će se većinom oko 30 stupnjeva.



More zasad na većini postaja mjeri oko 27 stupnjeva, iako je na primjer u Crikvenici palo ispod 25, izvijestila je meteorologinja Maja Bubalo.



S povratkom sunčanijeg vremena i UV indeks na kopnu i sjevernom Jadranu će ponovno narasti, u Dalmaciji i dalje visok.



Sljedećih dana jutra na kopnu malo svježija, osobito u gorju, a mjestimice i maglovita. Dani djelomice do pretežno sunčani i postupno sve topliji.



Na moru sunčano. Jutrima će puhati slaba do umjerena bura, danju do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Noći i jutra ostaju topla, a dani sve topliji, osobito u Dalmaciji gdje će biti vruće.





