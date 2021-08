Hrvatska se u petom toplinskom valu pržila i do 38 stupnjeva. Najviša temperatura u ponedjeljak je bilo 37,6 stupnjeva, koliko je izmjereno u 15 sati u Gradištu pokraj Županje. U isto je vrijeme u Račinovcima izmjereno 37, a slijede Gorice kod Nove Gradiške te Vinkovci s 36,8 stupnjeva. Među najtoplijim mjestima našli su se i Slavonski Brod s 36,5 stupnjeva te Sinj s 35,8. Vremensku prognozu donosi Maja Bubalo.

Iza nas je još jedan vruć i sparan dan. U Dalmaciji će i u utorak temperatura biti visoka, ali u ostatku zemlje, osobito u kopnenim predjelima, toplinski val završava s ponedjeljkom. U noći s ponedjeljka na utorak očekuje nas promjena.

Sa sjeverozapada stiže fronta koja će donijeti kišu i pljuskove, ali i osjetno niže temperature u unutrašnjost.

Oblaci i oborine u sjeverne i sjeverozapadne predjele stižu već u noći s ponedjeljka na utorak, a povremena kiša i pljuskovi s grmljavinom mogu se očekivati i tijekom prijepodneva u većem dijelu zemlje. Oborine lokalno mogu biti izraženije. U Dalmaciji još uvijek dosta sunca i uglavnom suho, ali ponegdje u unutrašnjosti, većinom na sjeveru može biti pljuskova.

Vjetar na kopnu slab do umjeren, na udare tijekom noći i jak sjeverni, a na sjevernom Jadranu umjerena, pod Velebitom jaka bura. Na jugu će se još zadržati jugo. Jutarnja temperatura na kopnu između 15 i 21, na moru 20 do 27.

U drugom dijelu dana oborine će uglavnom prestati, iako povremeno može pasti još malo kiše. Prema večeri smanjenje naoblake. Stiže osjetno zahladnjenje, u najtoplijem dijelu dana temperatura neće biti mnogo viša od jutarnje, većinom između 22 i 24.

Većina oborina se u Slavoniji očekuje tijekom prijepodneva. Poslijepodne postupno smanjenje naoblake sa zapada. I ovdje osjetno svježije, mjerit će se između 22 i 25.

U gorju poslijepodne još može pasti malo kiše, ali počet će se razvedravati. Na sjevernom Jadranu nakon jutarnjih neverina, danju djelomice sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura, a najviša temperatura do 30, u gorju osjetno niža, do 24.

U Dalmaciji djelomice sunčano. Poslijepodne će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, ali ostaje vruće. Prema kraju dana bura će se širiti prema jugu.

Zasad je more još uvijek jako toplo, mjeri se između 26 i 28, iako će ga bura idućih dana rashladiti.

S obzirom na oblake, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu UV indeks sutra nizak ili umjeren, ali u Dalmaciji ostaje visok.

U srijedu prijepodne može pasti još malo kiše, a zatim opet sunčano i postupno toplije.

Na moru većinom sunčano, jedino će u srijedu biti lokalnih pljuskova u Dalmaciji. Temperatura malo niža nego posljednjih dana.

