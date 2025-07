Kakvo nas vrijeme očekuje tijekom velikog vojnog mimohoda? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Ojačala je anticiklona s Atlantika i zahvatila velik dio južne Europe, od zapada do istoka. Donosi nam stabilnije prilike, dok se fronte i pljuskovi premještaju preko sjevernijih dijelova kontinenta. U takvim će uvjetima u četvrtak u Hrvatskoj biti sunčano, ujutro u mnogim predjelima i pretežno vedro. Umjerena naoblaka moguća je samo u Zagorju, Međimurju i Podravini.

Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Na kopnu će jutro uz to biti pomalo svježe, u ranim satima između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva. Na obali ugodnijih 19 do 22.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo više oblaka nego ujutro. Temperatura će još porasti, na oko 27 stupnjeva, tako da će biti vrlo toplo. Zatim, nakon 16 sati postoji vrlo mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove, ponajprije uz samu granicu sa Slovenijom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, samo uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, sjevernih smjerova. I on će činiti malo ugodniji osjet, temperatura će inače rasti do 27, 28 Celzijevih stupnjeva.

I u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici u četvrtak će biti sunčano. Povremeno s umjerenom naoblakom. Pri tome, poslijepodne postoji mala mogućnost za kratak, lokalni pljusak, i to ponajprije u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre te u zaleđu Rijeke.

Bura će na moru oko podneva oslabjeti i onda će zapuhati slab do umjeren maestral. Najviša temperatura od 27 do 29. A u gorju od 22 do 25.

U Dalmaciji sunčano i vruće. Na obali i pretežno vedro, a u unutrašnjosti uz malo oblaka. Oko podneva će zapuhati maestral i on će se, kao i obično kad imamo stabilne prilike, zadržati sve do zalaska sunca… Temperatura od 28 do 30.

More se zbog bure opet malo ohladilo. Temperatura mu je od 23 do 25. No posvuda će sljedećih dana ponovno zatopliti.

U petak na kopnu sunčano i pomalo vruće, ali kasno navečer postoji mogućnost za pljuskove na zapadu.

U subotu zatim nestabilnije, povremeni pljuskovi su izgledni tijekom cijeloga dana, dok navečer stiže glavnina pogoršanja. Pritom pljuskovi mogu biti izraženiji. U nedjelju je moguće još malo kiše i opet će blago osvježiti. Najviša temperatura bit će oko 24.

Na Jadranu u petak sunčano i vruće uz maestral. S tim da kasno navečer može biti pljuskova u Istri. U subotu okreće na jugo i ponovno će sjeverni Jadran biti nestabilniji, uz veću mogućnost za pljuskove, dok u Dalmaciji još ostaje sunčano i suho. A onda su u nedjelju pljuskovi mogući i na jugu. Vjetar će tad okrenuti na umjerenu do jaku tramontanu i buru i temperatura će se malo sniziti, na oko 27 stupnjeva.

Prognoza za Zagreb u vrijeme vojnog mimohoda je vrlo povoljna. Osobito ako uzmemo u obzir da je u ovo doba godine inače velika vjerojatnost za vrućinu ili pljuskove.

U četvrtak će biti sunčano i vrlo toplo, samo uz malo oblaka. Vjerojatnost za kratak pljusak je manja od 10 posto. Temperatura će na početku mimohoda biti 27 stupnjeva, a prema kraju će se polako spuštati na oko 24. Inače, sunce u Zagrebu u četvrtak zalazi u 20 sati i 26 minuta, no dnevnog svjetla ima još sve do 21 sat.