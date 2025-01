Dnevnik Nove TV neslužbeno saznaje: Dabro bi mogao postaviti ultimatum Plenkoviću vezan za Hrvatske šume

Zbog novog ministra koji bi trebao biti David Vlajčić sastala se vladajuća većina. Donedavni ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro vraća se u saborske klupe, a na njegovo bi mjesto trebao doći Vlajčić koji dolazi iz Domovinskog pokreta.

No, tom sastanku prethodio je sastanak samo Domovinskog pokreta i HDZ-a. O njegovu izboru u Saboru bi se trebalo glasati u petak. O toj temi s Trga svetog Marka izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Očito ima nekih nejasnoća na relaciji HDZ-DP. Naime, iako je ovaj široki sastav koalicije bio zakazan za 14 sati, u 13h su u zgradu Vlade ušli Ivan Penava i Stipe Mlinarić Ćipe. Prema onome što se neslužbeno moglo saznati, predmet rasprave, između ostalog je bio, svojevrsni ultimatum koji Josip Dabro, a potencijalno i ostatak DP-a postavlja Andreju Plenkoviću i HDZ-u, kaže da, ukoliko žele njegovu ruku i ruku Domovinskog pokreta u petak na izglasavanju svih bitnih stvari, odnosno ako žele njegovu ruku da čini vladajuću većinu, da očekuje od Vlade da smijeni kompletnu upravu Hrvatskih šuma", rekao je Krešić.

Po izlasku iz same zgrade Banskih dvora, nakon sastanka s Vladom, članovi vladajuće koalicije su rekli da se nije toliko o tome razgovaralo.

"Ne uvjetuje Domovinski pokret apsolutno ništa, dakle zajedno nam je u cilju s našim partnerima postići što je moguće bolja kadrovska rješenja. Omogućiti svim tvrtkama i cijelom sustavu da što bolje funkcionira", rekao je predsjednik DP-a Ivan Penava.

"O tome nije bilo riječ i ne bih volio da o tome bude riječi, ako se HDZ i DP tako dogovaraju okje, ali što se mene tiče, mislim da se ne bi trebale državne tvrtke na takav način dogovarati. U svakom slučaju, mi ćemo podržati izbor novog ministra", rekao je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a.

"On je dobio potporu svih koalicijskih partnera i predstavljen je svima. Manje više, očekujemo da će to proći u redu. Mislim da će to biti u četvrtak", rekao je Ivica Kukavica (DP).

U HDZ-u, neslužbeno međutim, na ovo odmahuju rukom i tvrde da Josip Dabro solira te da nema nikakvog govora o tome da postoji neka nestabilnost unutar vladajuće koalicije.

Sam Domovinski pokret i Ivan Penava kažu također da je situacija u ovom trenutku stabilna, no pitanje je hoće li se tako lako rješiti bivšeg ministra Dabre. Činjenice je da bi samo njegova ruka bila dovoljna da izazove probleme vladajućima.

Uskoro počinje i sjednica tijela HDZ-a. VIdjet ćemo kakve će se poruke slati s njihovog sastanka.

