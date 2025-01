Sutra nas nestabilnom vremenu unatoč, ipak čeka jedan topli dan diljem Hrvatske

Iznadprosječno toplo nastavlja se i na početku ovog tjedna. U jugozapadnoj struji na prednjoj strani doline pritječe nam topao, vlažan zrak sa Sredozemlja, a sutra uz premještanje ove ciklone i njoj pripadajućeg sustava fronti očekuje nas dosta nestabilno vrijeme: bit će više vjetrovito nego danas, poglavito u gorju, te uz jače oborine. Kiša bi ponajprije u gorskoj Hrvatskoj mogla biti obilnija, dok se na moru očekuju izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.



Pred nama je promjenjivo oblačno jutro, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i predjelima uz Jadran te u gorju, osobito u Gorskom kotaru. Zbog grmljavinskih pljuskova i lokalno obilnije oborine, ali i jakog vjetra, na snazi je Meteoalarm. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni, u gorskim predjelima na mahove olujan vjetar. Na Jadranu jako i olujno jugo, od sredine dana na sjevernom dijelu u okretanju na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 11, a na Jadranu 10ak do 14 stupnjeva.



Promjenjivo oblačno i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Moguće uz malo sunca, no ne isključuje se ni kiša. Umjeren i jak južni vjetar poslijepodne će okretati na jugozapadni i zapadni pri čemu može biti olujnih udara, no potom će ipak slabjeti. Najviša dnevna temperatura, od 15 do 18 stupnjeva.



Iznadprosječno toplo, zadržat će se i u Slavoniji i Baranji. Vrlo malo kiše tijekom dana mjestimice, izglednije prema večeri: uglavnom će biti promjenjivo oblačno, također vjetrovito, no manje nego na zapadu. Temperatura isto između 15 i 18 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra dosta nestabilno: tijekom dana uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Pri tom pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, a oborina obilnija. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar s olujnim i u gorju orkanskim udarima, a na moru i jugo, poslijepodne također u okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura će biti najčešće između 13 i 16 stupnjeva, pri čemu će i u gorju biti za doba godine neobično toplo.



I Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno, povremeno kišovito i vjetrovito vrijeme. Puhat će jako i olujno jugo, a temperatura će biti oko 16 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Nakon mjestimične kiše sutra, sljedećih dana na kopnu vrijeme će biti barem djelomice sunčano, te postupno prema vikendu hladnije. Mjestimice jutarnja magla, danju sunčana razdoblja, osobito u srijedu i četvrtak. Dnevna temperatura, od 15ak u srijedu pa prema 10 stupnjeva u petak. Prestankom južine i povratkom u barem malo dobu godine primjereniju temperaturu, postupno će se i biometeorološke prilike poboljšavati.



Na Jadranu u srijedu još mjestimice može biti malo kiše. Inače i ovdje uglavnom djelomice sunčano. U srijedu će još puhati ponegdje umjeren jugozapadnjak, u četvrtak već sjeverozapadni vjetar. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.



Što nas očekuje za vikend, još nije sasvim jasno. Moguće je da neće biti posve stabilno, na kopnu svakako uz daljnje zahladnjenje, no još ćemo vidjeti. Za sad prognoza nije skroz pouzdana za te dane.

Ali za sutra jest. Južina, toplo, na moru kiša i pljuskovi.

