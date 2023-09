Uskoro stiže promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

S utorkom, a u manjoj mjeri i srijedom, završava dugotrajno razdoblje suhog i stabilnog vremena. Atmosferski poremećaj s kojim nam stiže vlažan i malo svježiji zrak u srijedu će potkraj dana prelaziti Alpe, a zatim u četvrtak zahvatiti i veći dio naše zemlje. Iza njega povremeno će pritjecati nestabilan, no razmjerno topao zrak.

U srijedu ujutro pretežno sunčano u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar uglavnom slab. Na većem dijelu Jadrana zapuhat će slabo do umjereno jugo što je naznaka skore promjene vremena. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na moru između 18 i 22 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj u početku pretežno, a zatim djelomice sunčano s više oblaka poslijepodne i navečer kad se ne isključuje mogućnost za slabu kišu ili poneki pljusak. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 31 stupnja.

U istočnim predjelima djelomice sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak. Više oblaka očekuje se krajem dana pa ponegdje može biti malo kiše i to prije svega u zapadnoj Slavoniji. Temperatura 31 ili 32 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano i vrlo toplo. Više oblaka bit će u drugom dijelu dana kad ponegdje može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u višem gorju na udare i jak, a na Jadranu slab do umjeren južni vjetar i jugo. Najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer sa sjeverozapada postupan porast naoblake. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo, a uz obalu jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.

Slijedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te nestabilno. Uglavnom u četvrtak mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, a temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu barem djelomice sunčano povremeno uz više oblaka. Uglavnom u četvrtak na sjevernom dijelu mjestimice kiša i grmljavinski pljuskovi, lokalno moguće i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. I dalje razmjerno toplo.

Za vikend će uz promjenljivu naoblaku biti i dosta sunčanih razdoblja. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša ili pokoji pljusak. I dalje, posvuda za ovo doba godine, razmjerno toplo.

