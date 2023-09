Stiže nova promjena vremena? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

Vrlo prostrana anticiklona sutra će posve oslabjeti, a iznad većeg dijela kontinenta prostirat će polje izjednačenog tlaka zraka.

No, frontalni poremećaji još će se u prvom dijelu tjedna zadržavati sjeverno od Alpa. Promjenu vremena s kišnim i grmljavinskim oblacima najprije nam sa sjeverozapada donosi ovaj poremećaj u četvrtak, a zatim će se po visini nastaviti dotok nestabilnog i još uvijek razmjerno toplog zraka.

U utorak ujutro pretežno sunčano. Vjetar će posvuda biti slab ili će posve izostati što će u kontinentalnom dijelu mjestimice smanjiti vidljivost zbog kratkotrajne magle, a na moru i sumaglice. Jutro u unutrašnjosti svježe uz najnižu temperaturu od 11 do 15, a na Jadranu zamjetno toplije, ponegdje i do 24 stupnja.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, a najviša temperatura od 29 do 32 stupnja.



Slično i u istočnim predjelima gdje će poslijepodnevna temperatura ponegdje na istoku dosezati i 33 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu uz dosta sunca - vrlo toplo, ponegdje i vruće, uz najvišu temperaturu od 27 do 31 stupnja. Vjetar većinom slab.



U Dalmaciji sunčano i vruće što će od sredine dana malo ublažavati uglavnom slab vjetar s mora. Poslijepodne temperatura od 30 do 33 stupnja.



Temperatura mora je između 23 i 26 stupnjeva što je za ovo doba godine, vrlo toplo.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti u srijedu pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak. Prema kraju dana na zapadu može biti pokojeg pljuska.

U četvrtak promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima te svježije uz slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. U petak djelomice sunčano još mjestimice uz mogućnost pljuskova i to uglavnom u gorskim krajevima.

Tri dana more

Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. U četvrtak i petak ne posve stabilno pa su uglavnom na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

U srijedu će puhati mjestimice umjereno jugo, a u četvrtak i petak sjeverozapadnjak.

Izgledi za vikend

Prema današnjem materijalu, za vikend će posvuda biti dosta promjenljivo povremeno s kišom ili pljuskovima i to najviše od subote na nedjelju.

