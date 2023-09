Vremenske (ne)prilike u novome tjednu: Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Iznad većeg dijela Europe zadržava se iznadprosječno topao zrak kojeg na okupu drži slabo pokretna anticiklona.

U danima koji slijede ovaj će vrlo stabilan sustav početi slabiti pa će se sredinom tjedna prema našim krajevima premještati atmosferski poremećaj koji će potkraj srijede i u četvrtak u unutrašnjosti i uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana donijeti oborine, zatim i manje prolazno osvježenje.

U ponedjeljak i dalje posvuda sunčano i uglavnom vedro. Ujutro u unutrašnjosti svježe ponegdje uz kratkotrajnu maglu, osobito po kotlinama i u dolinama rijeka.

Vjetar većinom slab, osim podno Velebita gdje će puhati mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura u kontinentalnom dijelu od 10 do 15, a na moru zamjetno toplije ponegdje na jugu i do 25 Celzijevih stupnjeva.



Već prijepodne u Središnjoj Hrvatskoj temperatura će brzo rasti pa će poslijepodne biti vruće - većinom oko 30 stupnjeva.



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najvišu temperaturu od 30 do 32 stupnja.

Sunčano posvuda u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, jedino na moru poslijepodne ponegdje prolazno umjeren. Najviša temperatura od 28 do 31 stupnja.



U Dalmaciji sunčano, poslijepodne i vruće. Vjetar većinom slab, osim na moru gdje će prolazno puhati umjeren maestral. Temperatura od 29 do 33 stupnja.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti u utorak pretežno sunčano i vruće. U srijedu nestabilnije uz umjeren jugozapadnjak pa već kasno popodne i navečer na sjeveru može biti ponekog pljuska. U četvrtak posvuda prolazno naoblačenje povremeno s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom i manjim osvježenjem.

Tri dana more

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. U četvrtak porast naoblake uz lokalne pljuskove i grmljavinu i to uglavnom na sjevernom dijelu. U utorak će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo koji će u srijedu ojačati, a u četvrtak okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Do kraja tjedna

Od petka do kraja tjedna u većini će krajeva opet prevladavati sunčano, a u unutrašnjosti svakim danom i sve toplije. Samo još ponegdje u gorskom području može biti kratkotrajnog pljuska.

