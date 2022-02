Meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV dao je prognozu vremena za vikend.

Nakon prolaska fronte, vrijeme za vikend, u prvom redu bit će hladnije. Izmjenjivat će se sunce i oblaci, a u subotu slabe oborine očekuju se eventualno u gorju, dok malo kiše može biti isto tako rijetko još gdje u Dalmaciji, uglavnom krajem dana.

Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu, no sunčanih razdoblja bit će i u unutrašnjosti, poglavito na istoku zemlje. Sve skupa začinit će sjeverac, a na moru umjerena i jaka bura.



To je to vrijeme po kojem je veljača i poznata. Slično, na dane, zna biti i u ožujku. Uglavnom, sve više danjeg svjetla, brze izmjene vremena, vjetar i promjene iz toplog u hladno i obrnuto. Inače, preko našeg područja večeras i noćas prelazi jedan frontalni sustav, donosi nešto oborina, ali iza stiže i hladniji zrak, pa i vjetar uz koji će i osjet hladnoće biti pojačan.

Novo jutro u većini zemlje bit će promjenjivo oblačno, očekujemo i sunčana razdoblja, a uglavnom vedro prevladavat će na burnom sjevernom Jadranu. U kopnenom području puhat će sjeverac, a duž Jadrana umjerena i jaka bura, s olujnim udarima na onim dobro poznatim karakterističnim mjestima. Temperatura, na kopnu oko nule, od -2 do +3, dok će na moru biti većinom između 6 i 9 stupnjeva.

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 8 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji nešto sunčanije nego na zapadu, ali isto promjenjivo. Sjeverac i dnevna temperatura od 8 do 10 stupnjeva.



U gorju bi uz više oblaka tu i tamo moglo biti i slabih oborina. Ujutro snijega, poslijepodne kiše. No rijetko. Na sjevernom Jadranu zato prevladavat će sunčano, a oblake će rastjerati umjerena i jaka bura: navečer u slabljenju. Sve skupa, temperatura na moru oko 10 stupnjeva ili malo viša, dok se u gorju očekuje između 2 i 6.



U Dalmaciji ipak promjenjivije nego na sjevernom dijelu i to zbog blizine fronte koja će se nalaziti nešto južnije. Krajem dana pak i u nedjelju ujutro ovdje lokalno može pasti malo kiše. Umjerena i jaka bura, poslijepodne će postupno slabjeti. Dnevna temperatura bit će većinom između 10 i 15 stupnjeva.

U nedjelju će na kopnu uglavnom prevladavati sunčano, no bit će podjednako hladno kao i sutra. U ponedjeljak opet toplije, južina, sa zapada i naoblačenje, a poslijepodne već mjestimice i malo kiše: najvjerojatnije u gorju. Kiše će potom biti i u utorak, i to češće na zapadu. U Gorskom kotaru pri tom je moguća i obilnija oborina, a u najvišim predjelima i snijeg. Nakon hladnog vikenda u slijedećem tjednu ponovno toplije.



Na sjevernom Jadranu će i u nedjelju prevladavati sunčano, dok je u Dalmaciji prijepodne moguće malo kiše ponegdje, a potom i na jugu očekujemo više sunca. Ipak, novi tjedan nosi i novo naoblačenje sa zapada: kišu, pljuskove i grmljavinu, pri čemu će oborina na sjevernom Jadranu u utorak lokalno biti i obilna. Pojačat će jugo, i bit će tek mrvicu toplije.

