Nastavljaju se kišni dani, stižu i niže temperature: Meteorolog otkrio što nas očekuje za vikend

U Sjevernom moru nalazi se jedna duboka i jaka ciklona koja utječe na vremenske prilike velikog dijela Europe. Frontalni sustav povezan s tom ciklonom u noći na petak će se premještati preko naših krajeva, donoseći obilnu kišu, jak vjetar, a na Jadran i puno grmljavine. No, s obzirom na to da je riječ o vrlo brzoj, hladnoj fronti, koja će u petak doći do Crnog mora, kod nas će petak već biti povoljniji.

Od jutra djelomice do pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Rijetko još na Jadranu može pasti poneki kratak pljusak, a u Lici i Posavini malo kiše. Prijepodne će biti vjetrovito i svježe, osobito na obali gdje će puhati umjeren do jak pulenat. Na kopnu, nakon jakog noćnog sjeverozapadnjaka, u petak ujutro slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura će u unutrašnjosti biti od 6 do 10, a na obali 12 do 16.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali lokalno i kraće pljuskove. Veća vjerojatnost za njih na sjeveru – u Zagorju, Međimurju i Podravini. Vjetar će oslabjeti, no bit će hladnije nego u četvrtak, najviše oko 16 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije nego na zapadu, i tamo je zato veća vjerojatnost za prolaznu kišu i pljuskove u popodnevnim satima. Ipak, moguća su i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bit će svježije nego u četvrtak, oko 17 stupnjeva.

U Istri i Primorju većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, pri čemu može pasti poneki kratak pljusak, ali to će biti rijetko i lokalno, ponajprije u unutrašnjosti Istre. Jutarnji jak zapadni vjetar, pulenat, okretat će na sjeverozapadni i slabjeti. Temperatura će biti oko 18.

U Gorskom kotaru i Lici više sunca nego ujutro i samo rijetko može pasti još malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadnjak koji će postupno slabjeti tijekom dana. Temperatura od 12 do 14.

Dalmacija će i poslijepodne biti većinom sunčana, samo u unutrašnjosti uz malo više oblaka, pa tamo može pasti kratak pljusak. I tamo će vjetar okrenuti na sjeverozapadni i postupno slabjeti. Temperatura će na obali biti oko 20, a u unutrašnjosti 16.

Vrijeme idućih dana

Idućih dana na kopnu ostaje promjenjivo, povremeno s kišom. U nedjelju će ona biti najčešća i najobilnija, dok su u subotu i ponedjeljak izgledna i sunčana razdoblja. Umjeren jugozapadnjak će oslabjeti, a onda će u nedjelju prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. I još će zahladnjeti. Maksimalna temperatura tad će biti 12, 13 stupnjeva.

I na Jadranu promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i povremenom kišom te pljuskovima s grmljavinom. Najčešće će padati u nedjelju kad će ponovno ojačati jugo. Zatim u ponedjeljak ide na buru i tramontanu. Temperatura ujutro uglavnom oko 14, a danju do 17, 18.

Pogoršanje u četvrtak donijet će obilnu kišu. Ona će se tijekom noći na petak proširiti na cijelu zemlju, a najviše će padati na Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj, Zagorju i Međimurju, gdje su zato moguće i bujične poplave. U petak znatno manje kiše, ali bit će vjetrovito i hladnije nego u četvrtak.