Toplije vrijeme pokvarit će oborine: Gdje će biti potrebni kišobrani otkrila meteorologinja

u ponedjeljak ujutro je vrijeme bilo šaroliko, od guste magle u Gorskom kotaru do potpuno vedrog neba na jugu Dalmacije. Na osječkom aerodromu izmjereno je -1, a na Palagruži 15. Na sjevernom Jadranu oblaci su se počeli skupljati u prijepodnevnim satima. Posljedica je to slabljenja anticiklonalnog grebena, dok nam se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim sustavom. Pod njezinim će se utjecajem tijekom utorka kiša proširiti na veći dio zemlje. Ovakva razdioba tlaka dovela je i do okretanja vjetra na južne smjerove, a približavanjem ciklone, vjetar će jačati.



Jutro u većem dijelu zemlje pretežno oblačno. Na krajnjem istoku i jugu bit će više sunca. Na sjevernom Jadranu mjestimična kiša, rano ujutro većinom na riječkom području, ali s odmicanjem prijepodneva zahvatit će cijelu regiju i krenuti se širiti na istok i jug. U drugim predjelima, zasada, suho.

Vjetar na kopnu slab. Na moru će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar.

Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti malo viša nego u ponedjeljak, od 6 do 12, na Jadranu između 10 i 15.



U središnjoj Hrvatskoj drugi dio dana pretežno oblačan, ponegdje uz malo kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a temperatura između 14 i 18.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne pretežno oblačno i većinom bez oborine. I tamo vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. U najtoplijem dijelu dana mjerit će oko 19.



U gorju pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, u Gorskom kotaru moguće obilnijom. Puhat će umjeren, u višem gorju i jak jugozapadnjak. Temperatura između 11 i 15. Slično i na sjevernom Jadranu, obilnija kiša moguća je na širem riječkom području, a na otocima pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo, na Kvarneru moguće i olujno. Najviša dnevna temperatura između 16 i 19.



U poslijepodnevnim satima i u Dalmaciji se očekuje povećana naoblaka, mjestimice s kišom. Pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su na otocima. Uz umjereno do jako jugo temperatura od 18 do 20.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U srijedu i četvrtak mjestimična kiša. U četvrtak navečer i u noći na petak u Gorskom kotaru može biti obilne oborine, a u petak prolazno smirivanje vremena i smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u četvrtak i jak. Iako smo ušli u hladniji dio godine, sljedećih će dana uz južinu biti neuobičajeno toplo. U petak ipak blagi pad dnevne temperature.



Na moru djelomice sunčano. U srijedu i četvrtak mjestimična kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu oborina može biti obilna, osobito u četvrtak i noći na petak. U petak, prolazno, suho i sunčanije. Nastavit će puhati umjereno do jako jugo, u četvrtak može biti olujno. U petak će vjetar okretati na zapadne smjerove. Temperatura zraka u blagom porastu.



U ponedjeljak ujutro su se temperature diljem unutrašnjosti spustile blizu nule, ponegdje i ispod nje. Sljedećih će dana jutra biti toplija, temperatura bliže 10 nego nula stupnjeva. Nešto će topliji biti i dani, ali uz povremenu kišu tako da nemojte zaboraviti na kišobrane i kabanice.