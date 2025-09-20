Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Nakon posljednjeg ljetnog vikenda stiže prava jesen: Meteorolog otkrio detalje promjene vremena

Piše DNEVNIK.hr, 20. rujna 2025. @ 20:53 komentari
Kiša, ilustracija
Kiša, ilustracija Foto: Getty Images
Kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju te u novom tjednu, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
Najčitanije
  1. David Vlajčić
    eutanazirat će 10.000 svinja

    Nezapamćeni udar afričke kuge! Ministar: "Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada"
  2. Vojna parada u Beogradu - 15
    Vojna parada

    FOTO Nekima nije dobro: "Ovo nije još ni počelo, a već sam poludio. Pa je li ovo zastava Srbije? Šta je ovo?"
  3. Vojna parada u Beogradu - 23
    Vučić u akciji

    FOTO/VIDEO Kaos u Beogradu: Poznati glumac na paradi, a građani i studenti okruženi policijom zvali - "Vojsko, upomoć!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Izrael u napadu na grad Gazu i okolicu u subotu ubio najmanje 60 Palestinaca
Novi napadi
Izrael u napadu na grad Gazu i okolicu u subotu ubio najmanje 60 Palestinaca
Jeste li ga vidjeli? U Slavoniji nestao Željko Živković (33)
policija traži pomoć
Jeste li ga vidjeli? U Slavoniji nestao Željko Živković (33)
Rastu napetosti između SAD-a i Venezuele, Trump im zaprijetio: "Ako ovo ne napravite, platit ćete neopisivu cijenu!"
poslao upozorenje
Trump zaprijetio ovoj državi: "Ako ovo ne napravite, platit ćete neopisivu cijenu!"
Liberalni analitičar CNN-a, Kirkov protivnik, otkrio što mu je on poslao dan prije smrti
Žestoki protivnici
Liberalni analitičar objavio što mu je Charlie Kirk poslao dan prije smrti: "Šokirao me"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Nakon posljednjeg ljetnog vikenda stiže prava jesen: Meteorolog otkrio detalje promjene vremena
U Istri održano natjecanje za miss koze: Evo tko je pomeo konkurenciju
Simbol županije
U Istri održano natjecanje za miss koze: "Jelena ima najljepši stav, ali je razmažena"
Sastanak Kriznog stožera za suzbijanje afričke svinjske kuge 
eutanazirat će 10.000 svinja
Nezapamćeni udar afričke kuge! Ministar: "Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada"
Nekima nije dobro: "Pa ovo nije još ni počelo, a već sam poludio. Pa je li ovo zastava Srbije? Pa šta je ovo?"
Vojna parada
FOTO Nekima nije dobro: "Ovo nije još ni počelo, a već sam poludio. Pa je li ovo zastava Srbije? Šta je ovo?"
Kibernetički napad prouzročio poremećaje u većim europskim zračnim lukama
Ozbiljan problem
Napad na europske zračne luke: Moguća kašnjenja, otkazani letovi
Vojska u Srbiji izlazi na ulice: Vučić je jedva dočekao ovaj dan
Vučić u akciji
FOTO/VIDEO Kaos u Beogradu: Poznati glumac na paradi, a građani i studenti okruženi policijom zvali - "Vojsko, upomoć!"
Sve više oboljelih od COVID-a, epidemiolog otkrio kakvi su simptomi: "Ovi se mogu pojaviti kod djece..."
izdane preporuke
Sve više oboljelih od COVID-a, epidemiolog otkrio kakvi su simptomi: "Ovi se mogu pojaviti kod djece..."
Ivica Mandić gost Dnevnika Nove TV
gost Dnevnika Nove TV
Vojni analitičar o paradi u Srbiji: "Da budem iskren, najviše su me impresionirale čudne boje na zastavi..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Sastanak Kriznog stožera za suzbijanje afričke svinjske kuge 
eutanazirat će 10.000 svinja
Nezapamćeni udar afričke kuge! Ministar: "Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada"
Vojska u Srbiji izlazi na ulice: Vučić je jedva dočekao ovaj dan
Vučić u akciji
FOTO/VIDEO Kaos u Beogradu: Poznati glumac na paradi, a građani i studenti okruženi policijom zvali - "Vojsko, upomoć!"
Kibernetički napad prouzročio poremećaje u većim europskim zračnim lukama
Ozbiljan problem
Napad na europske zračne luke: Moguća kašnjenja, otkazani letovi
show
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je umjetnica Milo Moire koja je 2017. gola šetala Rijekom?
osebujna crnka
Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Tko je Endi Demneri?
gradi uspješnu karijeru!
Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima
zdravlje
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Postoji niz alternativa
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
POKROVITELJ DONAT
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
zabava
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Mislite da znate sve? Samo će pravi znalci osvojiti 6/6 na ovom kvizu
IZAZOV!
Mislite da znate sve? Samo će pravi znalci osvojiti 6/6 na ovom kvizu
tech
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Novo istraživanje otkriva
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
sport
Split u znaku Hajduka uoči Vječnog derbija: Torcidi stigli i prijatelji iz Poljske
Sjajna Atmosfera
Split u znaku Hajduka uoči Vječnog derbija: Torcidi stigli i prijatelji iz Poljske
Dinamo srušio Hajduk na Poljudu: Hoxha i Bakrar sjajnim golovima potopili Bijele
Modri slave pobjedu
Dinamo srušio Hajduk na Poljudu: Hoxha i Bakrar sjajnim golovima potopili Bijele
Đalović Slovencima otkrio, želi pojačanje iz Hrvatske: "Da njega imam ne bih se bojao ni Real Madrida"
najdraži mu je
Đalović Slovencima otkrio, želi pojačanje iz Hrvatske: "Da njega imam ne bih se bojao ni Real Madrida"
tv
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
MasterChef: Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
USPJEH!
Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
MasterChef: Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
ZANIMLJIVO!
Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
putovanja
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Brvnara Sanja kod Plitvičkih jezera, Airbnb
Okružena prekrasnom prirodom
53 eura na noć: Drvena kućica u blizini Plitvičkih jezera pravi je izbor za jesenski odmor
novac
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
lifestyle
Street sytle u muškim trapericama iz Bershke
Tip-Top
Pogledajte kako su se prijateljice skockale za kavu, sve je top, ali muške traperice su pobijedile
Papin kolač: Recept za kolač s grizom, pudingom i malinama
lagan i osvježavajući
Gotov za 20 minuta: Ljubitelji kremastih kolača, isprobajte recept za Papin kolač
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
sve
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Street sytle u muškim trapericama iz Bershke
Tip-Top
Pogledajte kako su se prijateljice skockale za kavu, sve je top, ali muške traperice su pobijedile
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene