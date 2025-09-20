Nakon posljednjeg ljetnog vikenda stiže prava jesen: Meteorolog otkrio detalje promjene vremena

Posljednji, službeno ljetni vikend prolazi uz pravo ljetno, sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Ono je u našim krajevima još uvijek pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka. Anticiklona polako ipak popušta pred atlantskim poremećajem koji ulazi nad Europski kontinent - kišu će u nedjelju donijeti centralnoj Europi, a u našoj blizini će biti u ponedjeljak. Tu će se jedno vrijeme odvijati borba između zračnih masa, a u konačnici, sredinom tjedna zavrtjet će se i prava ciklona zbog koje će vrijeme najmanje do sljedećeg vikenda biti promjenjivo i povremeno kišovito. Pri tom će osjetno i osvježiti, pa možemo reći da jesen ove godine dolazi u pravom trenutku.



I nedjeljno jutro će biti sunčano, ujutro tek ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Izglednije u unutrašnjosti, a rijetko i mjestimice na Jadranu. Na moru će zapuhati, u početku slabo jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 14, u gorju malo niža, a na obali i otocima većinom od 18 do 22 stupnja.



Sunčano će se potom zadržati i u nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj. Zapuhat će slab, na sjeveru zemlje i umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura će biti oko 31 stupanj.



U istočnim predjelima i malo više vruće. Uz sunčano vrijeme u najtoplijem dijelu dana temperatura može dosegnuti i 32, a lokalno čak 33 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju će prevladavati sunčano te će također biti vrlo toplo. U gorju slab do umjeren jugozapadnjak, na moru slab do umjeren južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura, uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Svježije u Gorskom kotaru, a vruće će i biti u unutrašnjosti Istre.



I u Dalmaciji za kraj vikenda sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 27 do 31 stupanj.



Temperatura mora je i dalje između 23 i 25, dakle ugodno za kupanje.



UV indeks će u kopnenim krajevima i na sjevernom Jadranu biti umjeren, u gorju i u Dalmaciji visok.

Vrijeme idućih dana

Većinom sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme očekuje nas još i u ponedjeljak u unutrašnjosti, nakon čega slijedi porast naoblake i u utorak već kiša. Prvo u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, a tek krajem dana i u istočnim predjelima. Lokalno će pri tom biti mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom - vjerojatnost za njih ipak bit će veća u srijedu kad će vrijeme i općenito biti kišovitije. U ponedjeljak jugozapadnjak uz koji će biti vruće, a potom vjetar u utorak okreće na sjeverni i sjeveroistočni, pa će uz kišu i sjeverac sredinom tjedna osjetno i osvježiti.



Na Jadranu u ponedjeljak postupan porast naoblake sa zapada, pa već u drugom dijelu dana na sjevernom dijelu može biti obilnije kiše i jačih pljuskova. U utorak će se kišni oblaci proširiti na veći dio Jadrana. Najviše oborine očekuje se u srijedu, a sredinom tjedna mogući su i neverini. Na moru će puhati umjereno i jako jugo, u srijedu na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Prema sredini tjedna postupno svježije.



Sve do kraja vikenda vrijeme će biti promjenjivo, povremeno kišovito i svakako osjetno svježije. Jesen dolazi s jesenskim vremenom, a na bablje ljeto ćemo, čini se ipak malo morati pričekati.