Stiže velika promjena vremena: Očekuje se grmljavinsko nevrijeme, meteorolog otkrio detalje

Sa zapada nam se približava dolina, na njezinoj prednjoj strani u jugozapadnoj struji nam pritječe vlažan i nestabilan zrak, dosta je i vruće, pa se nestabilnosti mogu manifestirati kroz izražene grmljavinske pljuskove i nevremena. U ponedjeljak će se preko naših krajeva premještati hladna fronta, zbog čijeg prolaska nas očekuje izrazito intenzivno vrijeme. Potom u nastavku tjedna promjenjivo, vjetrovito, svježije, uz kišu i lokalne pljuskove, ali i sunčana razdoblja pa će ukupno ipak biti ugodnije nego uz vrućinu kao protekla dva tjedna.



Pred nama je promjenjivo oblačno jutro. Oblačnije na zapadu i na sjevernom Jadranu, nešto više sunca u istočnim predjelima i na jugu zemlje. Posvuda nestabilno, a već može biti i grmljavinskih pljuskova. Pri tom će i kiša, uglavnom na sjeverom Jadranu, u gorju i Banovini lokalno biti obilnija. Na moru je moguće i nevrijeme. Puhat će vjetar s juga i jugozapada, na sjevernom Jadranu uz nestabilnosti pojačan, dok će uz prolazak fronte u unutrašnjosti i vjetar prolazno okrenuti na jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura, na kopnu od 16 do 21, a na moru većinom 20-ak do 25 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj su tijekom dana vjerojatni i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Manje oblaka i prestanak oborine se očekuje prema večeri. Vjetar uz pljuskove prolazno može biti jak pa i olujan. Temperatura, od 26 do 28 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu, u ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te također pljuskove i grmljavinu, osobito na zapadu regije. Temperatura će biti od 28 do 31 stupanj.



Oblačnije u gorskoj Hrvatskoj, a i na sjevernom Jadranu, osobito prijepodne, premda i kasnije može biti i pljuskova i grmljavine, te obilnije kiše. Lokalno tijekom dana i preko 50 milimetara. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak i jugo. Temperatura, većinom između 26 i 29 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te također nestabilno. Pljuskovi su najizgledniji na sjeveru. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura će biti od 30 do 32 stupnja.



Temperatura mora je većinom između 25 i 27.



UV indeks će, uz oblačniji dan, na sjeverozapadu biti umjeren, na krajnjem istoku i južnije u zemlji visok, a na jugu vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti nas i u utorak očekuje promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, te ponegdje obilnijom oborinom. U srijedu mirnije, ali ne posve stabilno, dok će u četvrtak već biti djelomice ili pretežno sunčano. Svih dana puhat će vjetar sa sjevera, te će biti osjetno svježije.



I na Jadranu još u utorak pljuskovi i grmljavina, pri čemu je u prvom dijelu dana moguće i nevrijeme. U srijedu poneki pljusak još ujutro, potom djelomice, pa pretežno sunčano. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, u početku jak, pa će u srijedu zapuhati i umjerena do jaka bura. Bit će svježije: vrlo toplo, ali ne i vruće.

Sljedeći vikend:

Izostanak vrućina dobro će doći i u nastavku tjedna kad će biti sunčanije te nakon ove promjene dosta ugodno ljetno vrijeme.