Na vrijeme iznad većeg djela zemlje u četvrtak će utjecati izjednačeno polje povišenog tlaka zraka. Jedino će na jugu, a u manjoj mjeri i na istoku zemlje još djelovati dio frontalnog sustava s jugoistoka kontinenta. U petak on će odmaknuti dalje na istok, a iznad nas će sa sjeverozapada ojačati polje visokog tlaka s kojim će za vikend u naše krajeve sa sjevera stizati sve hladniji zrak.



U četvrtak će od jutra u većini krajeva prevladavati sunčano. Tu sliku će u unutrašnjosti kvariti mjestimična magla, a na istoku i osobito na jugu zemlje oblaci s kojima će mjestimice biti kiše ili grmljavinskog pljuska - koji će na dubrovačkom području ponegdje biti i izraženiji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu oko 14 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano s najviše oblaka prema istoku gdje može pasti malo kiše. Temperatura od 12 do 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomično ili pretežno sunčano, a najviše sunca bit će na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, a najviše temperatura u gorskom području oko 11, a na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U sjevernoj Dalmaciji djelomice sunčano, a južnije umjereno do pretežno oblačno, ponegdje još uz malo kiše ili pokoji pljusak. Duž obale slaba do umjerena bura, a prema moru mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U petak ujutro mjestimice magla. Više oblaka bit će povremeno u gorskoj Hrvatskoj gdje mjestimice može biti slabe oborine. Ujutro, osim u subotu, ponegdje može biti slabog mraza, a najviša temperatura zraka u padu.



Na Jadranu većinom djelomice sunčano. Više oblaka u nedjelju, kad će u Dalmaciji mjestimice biti i kiše. U petak jugo, uglavnom na otvorenom moru. U subotu i nedjelju umjerena i jaka bura i istočnjak, a na južnom dijelu jugo.



Po svemu sudeći, u prvoj polovici sljedećeg tjedna umjereno će zahladiti i na Jadranu gdje će u ponedjeljak puhati umjerena i jaka bura. Bit će pretežno ili djelomice sunčano i većinom suho.

