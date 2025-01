U srijedu će se posvuda osjetiti kraj zimske hladnoće, a od četvrtka i osobito za vikend zamjetno toplije. U srijedu će polje visokog tlaka zraka posve oslabjeti, a sa zapada će se približavati frontalni sustavi ispred kojih će prema našim krajevima stizati sve topliji zrak koji će u četvrtak u gorskom području i na sjevernom Jadranu ponegdje donijeti i obilnu kišu.

Još u srijedu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti hladno, mjestimice uz maglu i niske oblake. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran promjenljivo, samo ponegdje uz malo kiše. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj, ponajprije na sjeverozapadu - moguća su i sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, a najviše temperatura od 2 do 5 stupnjeva. U istočnim predjelima poslijepodne većinom oblačno, a vjetar slab. Poslijepodne temperatura od 2 do 4 stupnja.

U Gorskom kotaru i na Sjevernom Jadranu u drugom dijelu poslijepodneva i, osobito prema večeri i u noći, sve više oblaka koje će pratiti i sve češća kiša. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo koji će prema večeri još jačati. Najviša temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a mjestimice može pasti malo kiše. Poslijepodne i, osobito prema večeri, jačat će i jugo. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

U četvrtak u unutrašnjosti mjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, većinom u gorskom području, a glavnina oborine očekuje se navečer i u noći na petak kad u Gorskom kotaru može biti i obilna.

U petak postupan prestanak oborina i kidanje naoblake. U subotu ujutro moguća magla, a zatim djelomice sunčano i uglavnom suho. U četvrtak će puhati umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak koji će zatim oslabjeti. Temperatura zraka u osjetnom porastu.

Na Jadranu u četvrtak mjestimice kiša s glavninom oborina u noći na petak. Mjestimice može biti obilnijih oborina, osobito u zaleđu Rijeke. U petak ujutro prestanak oborina uz razvedravanje. U subotu djelomice sunčano i uglavnom suho. U četvrtak će puhati jako jugo. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro, a u petak prolazno sjeverozapadnjak.

Za vikend većinom djelomice sunčano, a osobito u unutrašnjosti i zamjetno toplije gdje će biti i najviše sunca. Na Jadranu i gorju povremeno može uz više oblaka biti i malo kiše.

