Stiže snažna promjena vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva koje će dijelove Hrvatske zabijeliti pahulje

U noći s četvrtka na petak će sa sjevera s jakim vjetrom brzo prodirati zamjetno hladniji zrak. Riječ je o ovoj atmosferskoj fronti koja će do kraja dana zahvatiti i južni Jadran. Zbog toga će se na jugu već u subotu stvoriti ciklonalni vrtlog koji će još ojačati u nedjelju. S njim će jačati i bura s kojom na širem dubrovačkom području može biti i susnježice ili snijega.



U petak ujutro i prijepodne će u unutrašnjosti biti oblačno s kišom koja će uz zamjetan pad temperature prelaziti u snijeg i stvarati snježni pokrivač i to uglavnom u gorju. Na Jadranu promjenjivo, na sjeveru povremeno uz kišu i grmljavinu. Pred jutro će u unutrašnjosti zapuhati jak sjeverac i sjeveroistočnjak koji ponegdje može biti i olujan. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak na sjevernu će okrenuti na sjeverozapadnjak U unutrašnjosti visoka noćna temperatura - naglo će pasti za 5 do 10 stupnjeva, a temperatura ujutro na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.



Sredinom dana će u središnjoj Hrvatskoj stati oborine, a zatim sa sjevera i kidanje naoblake. Vjetar će oslabjeti uz temperaturu od 0 do 2 stupnja.



I u istočnim predjelima od sredine dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake. I tamo će vjetar oslabjeti, a temperatura će biti oko 0 ili 1 stupnja.



Poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj prestanak oborine i kidanje naoblake. Na sjevernom Jadranu od sredine dana uglavnom suho i sunčano, a navečer ponegdje opet može biti malo kiše. Zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom području -1 ili 0, duž obale od 5 do10, a na otocima ponegdje do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo te povremeno s kišom u grmljavinom. Najprije na sjevernom dijelu, a navečer na krajnjem jugu zapuhat će umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u unutrašnjosti oko 6, a na moru od 12 do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Slijedećih dana će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, osobito u subotu kad može biti i jutarnje magle. U ponedjeljak u gorskoj Hrvatskoj ponegdje slab snijeg. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti primjerena dobu godine.



Na Jadranu djelomice sunčano. U subotu na jugu prijepodne mjestimice kiša, u nedjelju poslijepodne uz više oblaka uz obalu je moguća i susnježica, a prema unutrašnjosti na krajnjem jugu i snijeg. Bit će vjetrovito uz jaku i olujnu buru, u ponedjeljak i i s orkanskim udarima. Posvuda hladno.



Po svemu sudeći, do sredine tjedna nastavit će se bez oborine, no hladno, osobito ujutro u unutrašnjosti. Bura u potkraj utorka prolazno će oslabjeti.

