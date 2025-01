U Los Angelesu evakuiran i hrvatski konzulat, Hrvati poručili: "To je kao da gori Medvednica i požar krene dole prema ljudima"

Najrazorniji požar u povijesti Los Angelesa grad je pretvorio u prizor apokalipse. Među onima koji su osjetili posljedice su i Hrvati – konzulat Republike Hrvatske evakuiran je iz predostrožnosti.

"Evakuiran je konzulat negdje oko 3 popodne. Požar nije blizu nas i nismo bili u opasnosti ni u jednom trenutku. Ni mi, ni zgrada u kojoj je konzulat, ali mislim da su to napravili zbog toga da mogu prići bliže vatri", objasnila je Renee Pea, generalna konzulica..

Zajednica Hrvata u Los Angelesu, dodaje, nije u opasnosti. "Hrvati su na sigurnom, nama se nitko nije javio da bi nas tražio pomoć ili da bi nam rekao da je netko u opasnosti - znači svi su dobro. Većina hrvatske zajednice živi u San Pedru, to je nekakvih 50km južnije od požara", nadodala je.

Požari su stigli do Hollywood Hillsa, spalili stotine domova i doveli vatrogasce i zalihe vode do potpune iscrpljenosti.



"To je buknulo niotkuda, to je u srcu grada, kao gore na Medvedgradu da krene goriti, i da se krene ovako spuštati dolje prema ljudima. To smo mi gledali ovdje i točno se vidi kako ta stihija nadire", ispričao je Neno Pervan.



"Nestašica je vode, ljudi nisu mogli gasiti kuće. Ljudi su potrošeni i dosta ih je napustilo svoje kuće i domove. Moj prijatelj je isto danas napustio svoju kuću, njemu sam išao pomoći. Nadam se da je ovo zadnja noć da ne strahujemo više", rekao je glumac Antonio Lujak.

Hollywood Hills je brzo stavljen pod kontrolu, no u nekim dijelovima, poput Pacific Palistatesa, još traje borba. To je luksuzni dio Los Angelesa gdje su mnogi slavni ostali bez svojih kuća, poput Mandi Moore, Billy Crystal i Paris Hilton.

"Srce mi je slomljeno! Sjediti sa svojom obitelji, gledati vijesti i vidjeti kako nam dom gori do temelja na televiziji uživo nešto je što nitko ne bi trebao doživjeti. Ovaj dom je mjesto gdje smo izgradili toliko dragocjenih uspomena", podijelila je Hilton.

"To je jedan od najbogatijih krajeva, ne samo ovdje nego možda i na svijetu, i većina ljudi će to moći izdržati, ali neki neće. Neki će samo dići ruke, uzeti osiguranje i krenuti nekim drugim putem", rekao je Pervan.

"Kvaliteta zraka je jako loša. Njihova ljestvica ide do tamno crvenog, a trenutno je na crvenom - znači da je jedna ispod one najgore moguće", poručila je Pea.

"Amerika je takva zemlja, oni kažu: "Get your bootstraps and lift yourself up" - svatko se prvo okrene prijateljima i rodbini. Sada će doći na red i osiguranje i naplate te pitanja tko je osiguran i kako je osiguran...", nadodao je Pervan.

Tek slijedi zbrajanje štete, otkrivanje uzroka i obnova života svih onih koji su ostali bez doma. Vatrogasci daju sve od sebe kako bi spriječili daljnje širenje požara.

