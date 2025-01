Vrijeme idućih dana vjetrovito i toplije zbog južine, no u petak nas čeka nagla promjena

Nakon današnjeg prolaznog porasta tlaka zraka i djelomične stabilizacije, noćas tlak opet počinje padati. Velika ciklona čiji je centar na sjeveru Europe sutra će polako zahvatiti naše područje, a na prednjem dijelu te ciklone jačat će nam južno strujanje donoseći topliji i vlažniji zrak s više oblaka.



Ujutro će tako biti promjenjivo do pretežno oblačno. Ipak, u gotovo cijeloj zemlji imat ćemo sunčana razdoblja, samo će na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici biti potpuno oblačno. Tamo je prijepodne najveća vjerojatnost za kišu, iako malo može pasti i na krajnjem jugu.

Na moru će puhati umjereno do jako jugo, a na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak, no jutro će zbog južnog strujanja većinom biti toplo, s najnižom temperaturom od 7 do 9, a na obali od 11 do 13. Samo će u Slavoniji biti svježe, oko 4 stupnja, tamo je moguća i kratkotrajna magla.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. No, lokalno može pasti i malo prolazne kiše – vjerojatnija je uz slovensku granicu. Cijeli će dan biti vjetrovito, popodne će i dalje puhati jugozapadnjak, uglavnom umjeren, samo povremeno i jak, a temperatura će opet rasti do visokih 16, 17 stupnjeva. Glavnina pogoršanja i kiše zatim stiže u noći s četvrtka na petak.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno, ovdje će biti i više sunčanih razdoblja nego na zapadu, i samo rijetko može pasti malo kiše, uglavnom duž Podravine.

Vjetar će biti uglavnom slab, južnih smjerova, a maksimalna dnevna temperatura oko 15.

U Istri i Primorju i gorju pretežno do potpuno oblačno. Ovdje će često biti kiše, najviše na Kvarneru te u Gorskom kotaru, dok je s druge strane najveća mogućnost za sunčana razdoblja u zapadnoj i južnoj Istri. Puhat će umjereno do jako jugo, u gorju jugozapadnjak. Na obali će biti između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, oko 10.



U Dalmaciji će poslijepodne biti više oblaka nego ujutro, pa je i veća vjerojatnost za malo kiše, ali ona će padati samo lokalno i kratkotrajno, iako je moguća na cijelom području. A bit će još i sunčanih razdoblja. Jugo će puhati umjereno do jako, uz temperaturu do 15, 16 stupnjeva.

Iduća tri dana

U noći na petak u unutrašnjosti nova promjena, ali ovaj put nešto jača. Padat će kiša, vjetar Okreće na sjeverni i stiže osjetnije zahladnjenje. Kiša će tijekom jutra ponegdje prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju. Do podneva prestanak oborina, a poslijepodne i razvedravanje. U subotu i nedjelju zatim sunčanije, ali hladno, prijepodne uz maglu. Jutarnja temperatura za vikend bit će nekoliko stupnjeva ispod nule, a dnevna, nekoliko iznad.



Na Jadranu će u petak biti promjenjivo do pretežno oblačno, lokalno uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Jugo će, na sjeveru, već prijepodne okrenuti na jaku i olujnu buru, a u Dalmaciji poslijepodne. Za vikend zato većinom suho i sunčano, ali vrlo vjetrovito. Bura će još ojačati, puhat će olujno i orkansko, tako da će biti vrlo hladno, osobito u kombinaciji s ovom temperaturom koja će rasti do najviše desetak stupnjeva.

