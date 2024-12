Uživajte u sunčanim danima, uskoro stižu nove oborine: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U srijedu će vrijeme još uvijek biti stabilno, a zatim dolazi promjena vremena s oborina najprije na Jadranu i gorju, a u petak i u cijeloj zemlji.

Još u srijedu će na vrijeme posvuda utjecati polje visokog tla zraka. No, od četvrtka sa sjeverozapada kontinenta jača ciklonalna aktivnost - s kojom će nas u petak zahvatiti atmosferski poremećaj s većom količinom vlažnog oceanskog zraka. U drugom djelu subote prolazno smirivanje vremena, a potkraj nedjelje nove oborine.

U srijedu ujutro i dijelom prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana mjestimice magla i niski oblaci. Drugdje barem djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, a u gorju povremeno umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -3 do 2, u Lici ponegdje i -5, a na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vjetar slab, u gorju povremeno i umjeren, a najviša temperatura od 8 do 10 stupnjeva. I u istočnim predjelima djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vjetar slab. Poslijepodne temperatura ponegdje od 7 do 10 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu oblačnije, no uglavnom suho. Uglavnom u višem gorju povremeno umjeren jugozapadnjak, a drugdje vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom području oko 7, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. U Dalmaciji djelomice sunčano, većinom uz slab sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

U četvrtak u unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice s kišom ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. U središnjim i istočnim predjelima bit će sunčanih razdoblja, a u prvom dijelu dana i magle. U petak kiša, a uz zahladnjenje uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. U subotu prestanak oborine i postupno smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak koji će u petak uz pad temperature okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak.

U četvrtak na Jadranu mjestimice kiša, i to ponajprije na sjevernom dijelu. U petak posvuda kiša, te lokalni pljuskovi i grmljavina, a ponegdje i obilnija oborina. Tijekom subote prestanak oborine i postupno kidanje naoblake. U četvrtak će puhati umjeren do jak vjetar južnih smjerova - koji će u petak okrenuti na jaku i olujnu buru. U subotu djelomice sunčano, no hladnije.

U subotu, dakle, vjetrovito i hladnije prolazno smirivanje vremena i prestanak oborina, zatim i kidanje naoblake i to najprije u unutrašnjosti. Potkraj nedjelje posvuda novo jače naoblačenje i oborine, u gorju snijeg.

