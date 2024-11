U četvrtak će do kraja dana sve krajeve zahvatiti nova atmosferska fronta. Ispred fronte pritjecat će malo topliji, a iza zamjetno hladniji zrak - pa će se na jugu Jadrana potkraj dana i u noći na subotu razviti ciklonalni vrtlog i jačati bura. U subotu će se prema jugu premještati i visinska hladna kaplja s kojom može biti lokalnih nestabilnosti.



U četvrtak će ujutro i prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a na Jadranu i u njegovom zaleđu povremeno kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 8, na Jadranu između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva



Kiša će prema večeri povremeno padati i u središnjoj Hrvatskoj i zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura će biti 12 ili 13 stupnjeva.



I u istočnim predjelima prema večeri i u noći mjestimice kiša, kad će vjetar s jugozapada okrenuti na sjeverni smjer. Poslijepodne temperatura oko 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne najprije kiša i povremeno umjeren jugozapadnjak. Prema večeri će uz pad temperature zapuhati sjeveroistočnjak, a u višem gorju moguća je susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu povremeno kiša uz slab do umjeren jugozapadnjak, a u noći će zapuhati bura. Najviša temperatura od 9 do 12, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo povremeno s kišom uz mjestimice umjereno jugo. Temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u petak djelomično razvedravanje. Zatim prema večeri i u noći na subotu nove oborine, u višem gorju snijeg, a u nižim predjelima kiša i susnježica. U dane vikenda umjereno do pretežno oblačno u gorskim krajevima povremeno snijeg, dok su u nizinama moguće oborine na granici kiše i snijega, osobito u subotu. Bit će hladno, a osjet hladnoće pojačavat će umjeren, mjestimice i jak sjeverac i sjeveroistočnjak.



Na sjevernom Jadranu u petak djelomično razvedravanje, a u Dalmaciji, uglavnom u prvom dijelu dana na jugu još povremeno kiša. Za vikend djelomice sunčano, no hladno i vjetrovito većinom uz jaku i olujna buru, osobito u subotu.



Za vikend nas čeka hladno i vjetrovito, osobito u subotu kad će puhati mjestimice jak sjeveroistočnjak i sjeverac, na Jadranu jaka i olujna bura, a u unutrašnjosti može biti i malo snijega.

