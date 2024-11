Pred nama su dva prodora vlažnog oceanskog zraka. Prvi dolazi s ovom atmosferskom frontom već u noći na srijedu. Drugi će nas zahvatiti potkraj četvrtka i u prvom dijelu petka, a zatim će se brzo premjestiti na Jonsko more gdje će se razviti jak ciklonalni vrtlog pa će na Jadranu već u petak zapuhati bura.

Srijeda ujutro i prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno povremenu s kišom. Jedino će u Dalmaciji biti djelomice sunčano. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj oblačno povremeno s kišom, a vjetar slab. Bit će hladnije nego u utorak uz najvišu temperaturu do 10 stupnjeva.



Poslijepodne u istočnim predjelima pretežno oblačno povremeno s kišom. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura 10 ili 11 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom. U gorju vjetar većinom slab, a na Jadranu mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak, navečer u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 7 do 10, na Jadranu od 13 do 17 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano. Od sredine dana na sjeveru postupno naoblačenje. Puhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura od 14 do 18 stupnjeva.

Trodnevna prognoza kopno

Slijedećih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. U četvrtak i potkraj petka mjestimice kiša koja ponegdje može pasti i u subotu - kad u najvišem gorju može biti susnježice i snijega. Vjetar mjestimice umjeren u gorju i jak u četvrtak južnih, a od petka uz pad temperature - sjevernih smjerova.

Trodnevna prognoza more

Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U četvrtak i u noći na petak mjestimice kiša, koje će u Dalmaciji još biti i u petak prijepodne. U četvrtak slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak. Od petka sve hladnije uz buru koja će sve više jačati pa u subotu ponegdje može biti i jaka do olujna.

Vrijeme za nadolazeći vikend

Za vikend u unutrašnjosti većinom umjereno do pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima. U subotu u unutrašnjosti još ponegdje kiša, a u višem gorju može biti i snijega. Bit će hladno i dosta vjetrovito, osobito na Jadranu gdje će puhati jaka, u subotu ponegdje i olujna bura.