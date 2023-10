Stiže promjena: Meteorolog Darijo Brzoja otkriva koliko nam je još lijepih dana ostalo prije pada temperatura

Dva dana sigurno će biti sunčano, a nakon toga vrijeme će biti već malo promjenjivije na sjevernom Jadranu, ali zadržat će se toplo, a u nedjelju ide kiša i po novim izračunima barem u dijelu zemlje će već i zahladnjeti. Na jugu bi i nedjelja još mogla ostati topla. Ali sasvim sigurno sljedeći tjedan, od ponedjeljka smo već u jaknama. A bit će potrebno i uključiti grijanje.

U polju smo visokog tlaka, pod utjecajem anticiklone, no u ovo doba godine uz sve manje sunčeva zračenja to znači, prvo jutarnje magle i hladniju noć na kopnu, a drugo, drastična promjena vremena je neminovna i samo pitanje trenutka kad ćemo iz ljetnog ući u jesenski režim. To će se, po svemu sudeći dogoditi u nedjelju. Hladna fronta vezana uz ciklonu koja je trenutno još daleko od nas, sjeverozapadno od Irske i Velike Britanije, sljedećih dana premještat će se europskim kontinentom, a kišu i osjetno zahladnjenje nama će donijeti u drugoj polovici vikenda. Još hladnije će potom biti cijeli sljedeći tjedan.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu FOTO/VIDEO Potresna ispovijest žene koja je preživjela krvavi napad na festivalu: "Nestalo mi je dvoje prijatelja. Mrzim to reći, ali nadam se da nisu živi, ne znate što im sve rade..."

U četvrtak ujutro uglavnom sunčano, ponegdje na kopnu maglovito, a magle ili sumaglice bi moglo biti i ponegdje na Jadranu, no rjeđe. U srijedu ujutro je, recimo, područje uz Padsku dolinu, taj dio Jadrana više prema Italiji bilo maglovito i uz niske oblake. Pojava magle naravno ovisit će i o vjetru, kojeg ni u četvrtak neće biti mnogo, uglavnom jugoistočni i jugozapadni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti 10-ak stupnjeva, a na Jadranu većinom između 16 i 21.

I na moru noći vrlo postupno postaju svježije. Još uvijek ne i hladne. Ali sve kraći dan i sve manje sunca, svakako se osjeti.



Poslijepodne nam nosi još malo ovog poklonjenog ljeta. Prevladavat će sunčano te će biti vrlo toplo, u središnjoj Hrvatskoj i 26 stupnjeva.

Pročitajte i ovo mjere zbog svinjske kuge Svinjogojci zaprijetili prosvjedima: "Vjerujte mi, ne šalimo se. Nama nisu bitni traktori, nama je bitna masa ljudi"



U Slavoniji i Baranji moguće i 27. Visoke su to vrijednosti za sredinu listopada, no neće trajati još dugo, pa do nedjelje valja obaviti sve ono za što vam toplo i suho vrijeme treba. I u Slavoniji će, kao i drugdje u zemlji, u četvrtak prevladavati sunčano.



Na sjevernom Jadranu, a dijelom i u gorskoj Hrvatskoj, prije svega u Gorskom kotaru, u četvrtak na mjestima može biti niskih razvučenih oblaka, u pravilu onih koji sakrivaju sunce, a iz kojih rijetko onda može pasti i vrlo malo kiše: u Istri i oko Rijeke primjerice. Južnije na Kvarneru te u Lici očekujemo više sunca. Puhat će vjetar s juga, u gorju umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 23 do 26 stupnjeva.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano te još jednom iznadprosječno toplo. Puhat će slabo do umjeren jugo i jugozapadnjak, a temperatura će porasti i do 27 stupnjeva.



More je i dalje 22 ili 23, nema se tu što dodati, osim da se kupanje preporuča, a sad se možete i sunčati cijeli dan. Ono što vam ovo razdoblje i priroda mogu donijeti za zdravlje prije zime, teško se na neki drugi način može kasnije nadomjestiti.

Pročitajte i ovo doznaje Dnevnik Nove TV Nema zapreka u akademskom napredovanju ministra Banožića: Povjerenstvo neće pokretati postupak



U petak i subotu još danju barem djelomice, često i pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, te daleko toplije nego je to za ovo doba godine uobičajeno. Temperatura će sve do nedjelje ići iznad 25, često 26 ili 27 stupnjeva. Poglavito u subotu uz umjeren jugozapadni vjetar.

U nedjelju potom, promjena vremena. I to ona koja znači kraj babljeg ljeta. Porast naoblake i kiša zahvatit će prvo zapadne krajeve, a do kraja dana veći dio zemlje. Vjetar će okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti 10-ak stupnjeva niža nego u subotu. Da je riječ o ozbiljnoj promjeni vremena govori i činjenica da će u najvišem gorju biti moguć i snijeg.



I na Jadranu će u petak i subotu biti dosta sunca i topline, poglavito južnije. U nedjelju kiša, pljuskovi i grmljavina, i to prvo na sjevernom dijelu, pri čemu je lokalno moguća i obilnija oborina. Prvo će u subotu zapuhati jugo, u Dalmaciji i jako, a u nedjelju potom bura s kojom će i na moru zahladnjeti.



Iako promjena stiže u nedjelju, prava jesen starta početkom sljedećeg tjedna kad će biti još hladnije. Računajte možda i 10-ak, 12 stupnjeva maksimalno u pojedine dane. Za mnoge od nas, to će biti i prvi skok u zimske jakne i topliju odjeću. A svakako otvaramo i sezonu grijanja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.