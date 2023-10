Svinjogojci zaprijetili prosvjedima: "Vjerujte mi, ne šalimo se. Nama nisu bitni traktori, nama je bitna masa ljudi"

Među ostalim, traže da se odmah prekine s eutanazijama zdravih svinja, a žele i sastanak s premijerom. Rok za odgovor je 15 dana. Na sastanku Stožera za obranu hrvatskog sela u Retkovcima, bio je i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Mladen Pavić, koji je zahtjeve ocijenio nerealnima i najavio da od prosinca u Hrvatskoj više neće biti svinja na gospodarstvima ispod treće kategorije.

"Danas je stupila i nova naredba na snagu, jučer usuglašena da se do kraja desetog mjeseca, dakle do 31. 10., sve svinje s područja ograničenja i područja visokog rizika, kao i područja zaraze, uklone dakle, sve svinje, kategorije koje ne udovoljavaju visokim biosigurnosnim mjerama, a do kraja 11. mjeseca svinje na području cijele Hrvatske koje nisu u kategoriji tri", rekao je Mladen Pavić, državni tajnik ministarstva poljoprivrede.

"Vjerujte mi, ne šalimo se. Nama nisu bitni traktori, nama je bitna masa ljudi, jer ljudi su nezadovoljni. Zove me Dalmacija, zovu me svi okolo", kaže Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela, prenose Vijesti Dnevnika Nove TV.

