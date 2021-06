Do kraja tjedna čeka nas vedro vrijeme i temperature do 30, a početkom idućeg i do 35 Celzijevih stupnjeva. A stručnjaci, kao i svake godine upozoravaju na opasnosti od sunca.

Penje se živa u termometru pa se osvježenje traži na svakom koraku i na jugu zemlje i u unutrašnjosti.

"Pa nekako malo, naglo je krenilo, al' navikavamo se polako", kaže Kristijan iz Slavonskog Broda.

Ali... raditi se mora, a Kate Stojanović iz Dubrovnika kaže da prati staro pravilo: "Držim se debeloga hlada!" A tko ne radi, osvježenje traži na plaži. Iako se u Zadru kupači još broje na prste jedne ruke, ima ih, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Čak više volim doći kad je oblačno, i kad nije jako sunce, nego kad je 'vako jako", kaže Radovan iz Zadra.

Treba se paziti UV zraka

Baš to govore i stručnjaci. Više temperature zovu na osvježenje u moru. No, suncu se ne bismo smjeli izlagati između 11 i 16 sati. Ako se pak odvažimo na tu varijantu, nigdje ne bismo trebali ići bez vode, zaštitnog faktora i šešira. Jer sunčeve zrake, upozoravaju stručnjaci, nisu bezopasne.

"Najbitnije je reći da je prekomjerno izlaganje suncu vrlo štetno i glavni je uzrok karcinoma kože i malignog melanoma", kaže dermatologinja iz Pule Valentina Seint-Georges.

Građani kažu - vrućinu je još teže izdržati pod maskom.

"Teško je primjerice disati pod maskom, u vozilima i tako, u prijevozu, teško je, zagušljivo je, pogotovo ako netko ne otvori prozor", govori Leona iz Zagreba.

Ljetnim temperaturama valja prilagoditi i prehranu. I jesti što laganiju hranu.

A bez vode ljeti se, kažu HGSS-ovci, ni ne pomišlja na planinu.

"Voda je izuzetno važna, pogotovo na krškom terenu. Najčešće imamo akcije na Velebitu. Treba koristiti odjeću koja je primjerena sezoni, to ne znači da idemo okolo u kratkim hlačama i rukavima, dapače, evo sad postoje i bijele majice dugih rukava, i apsolutno svima preporučujem duge hlače. Iako je vruće", kaže Jana Mijailović iz HGSS-a Zadar.

Topliji dani tek nam dolaze. Za vikend nas očekuje više od 30 stupnjeva, a početkom idućeg tjedna visokih 35 celzijevaca u zraku.

Živa se penje do 36

Meteorologinja Ana Bago Tomac najavljuje da nas sunčano i vruće vrijeme očekuje idućih desetak dana.

Krajem tjedna i početkom sljedećeg, što je za mnoge produženi vikend, bit će osobito vruće i temperatura će u cijeloj zemlji biti između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Trebat će potražiti osvježenje ili u moru ili u nekoj hladnovini. I noći su sve toplije, ali još uvijek je ugodno, osobito u unutrašnjosti.

Stabilno, sunčano i toplo bit će pod utjecajem polja anticiklone, visokog tlaka, a sve fronte s kišom bit će dalje od naše zemlje.

Sutra ujutro u cijeloj zemlji očekuje se sunčano vrijeme. Na Jadranu će puhati umjeren burin, a u unutrašnjosti uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura u kopnenim krajevima još je ugodna za spavanje, od 10 do najviše 14 stupnjeva, dok je na Jadranu toplije, i do 21.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne će biti bez promjena osim što će porasti temperatura. Sutra još malo toplije nego danas, bit će 30 ili 31 stupanj.

Na istoku je vrlo slično, sunčano uz malu naoblaku, slab vjetar i temperaturu oko 30 stupnjeva.

Sunčano i vruće bit će i na moru, ali i u gorskim područjima. U Istri će biti vedro, tek ponegdje uz malo naoblake, i vruće, a najviša temperatura ide do 31 stupanj.

U Dalmaciji će nakon burina vjetar okrenuti na umjeren jugozapadni ili sjeverozapadni, a temperatura će i biti ovdje visoka, između 28 i 32. Što se tiče mora, temperatura je uglavnom između 20 i 22 stupnja.

Sljedećih dana na kopnu će biti bez promjena, ostaje sunčano i vruće, pogotovo prema kraju tjedna kad će biti oko 34. Postupno će biti sve toplije i noću.

Na Jadranu će biti također sunčano i vruće uz blagi porast temperature krajem tjedna. Noću i ujutro puhat će slab ili umjeren burin, a danju maestral.

