Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja

Na kopnu nas čeka i duplo hladnija zora nego je to bilo u utorak ujutro. Prijepodne će u većini zemlje još prevladavati sunčano, ali u unutrašnjosti i hladno. Pa ukoliko u posjet grobljima planirate rano, planirajte i topliju odjeću.

Minimalna temperatura u kopnenom dijelu zemlje bit će između 4 i 9 stupnjeva. Po kotlinama, ali i drugdje na kontinentu ujutro može biti magle. Na Jadranu prvo sunčano, potom visoki prozirni koprenasti oblaci, pa sredinom dana već i oni konkretniji. Vjetar će u utorak tijekom noći oslabjeti potom u srijedu još jednom okrenuti na jugo. Minimalna temperatura na Jadranu se očekuje između 11 i 16 stupnjeva.

Poslijepodne pretežno ili djelomice sunčano, no svakako oblačnije prema kraju dana. Ali suho. Manje toplo nego do sad, pa će i najviša dnevna temperatura u središnjoj Hrvatskoj biti oko 17 stupnjeva. Previše je to za 1. studenog, ali i nekoliko stupnjeva manje nego je bilo proteklih dana.

I u Slavoniji i Baranji u srijedu barem djelomice sunčano uz slab do umjeren vjetar s juga. Temperatura će ovdje biti između 17 i 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj poslijepodne oblačnije, a bit će moguće lokalno i malo kiše. Zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar, koji će jačati prema kraju dana. 15-ak stupnjeva u gorju te od 18 do 21 na većem dijelu sjevernog Jadrana.

I u Dalmaciji poslijepodne više oblaka, pa ni ovdje ne isključujemo mogućnost za kap kiše. No provirivat će i sunce. Jačat će jugo, uz koje neće biti hladno: tijekom dana 20ak do 22 stupnja.

I temperatura mora je slična temperaturi zraka: i dalje je oko 20, do 22 stupnja.

U četvrtak uglavnom suho, uz sunčana razdoblja. Potom jače pogoršanje u petak kad ponovno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine u cijeloj zemlji. Poslijepodne već kidanje naoblake. Onda sunčanija subota, iako ni tada vrijeme neće biti posve stabilno. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak koji će u petak pojačati, a u subotu će već biti tiho. Uz južinu krajem tjedna toplije, potom u subotu temperatura u padu, ali neće biti ni hladno, a kamoli studeno kako sugerira sam naziv mjeseca.

Na Jadranu svih dana može biti po malo kiše, uz izmjenu sunca i oblaka, no ipak najveće šanse za ozbiljniju oborinu pa i jače nevrijeme stoje za petak. Jugo će jačati pa tako krajem tjedna opet može biti i olujno, u okretanju na jugozapadnjak. Nemojte se iznenaditi ako pritom ponovno budu plavile i rive. U subotu i na moru malo manje toplo nego u dane do vikenda, no sve je ovo jasno, daleko iznad prosjeka za doba godine.

I vrijeme za vikend bit će nestabilno. Subota je nešto povoljnija od nedjelje kad se očekuje novo jače pogoršanje i izraženija kiša. Možemo reći da će pomalo ova toplina popuštati, no vrlo postupno. Isto tako ni ovom dugom, predugom kišovitom razdoblju se ne vidi kraj, a time i često nepovoljnim biometeorološkim prilikama.

