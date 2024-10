Početak vikenda donosi promjenjivo vrijeme, a moguće su i oborine. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Od četvrtka do nedjelje dosta promjenljivo povremeno s oborinama, osobito u petak i subotu na Jadranu. U srijedu će na vrijeme prevladavajući utjecaj imati anticiklona sa sjevera Europe. Ipak, njeno će djelovanje umanjiti dotok vlažnog zraka s kojim će navečer na sjeverni Jadran i u gorsko područje stizati i kišni oblaci. Prema vikendu ova će se anticiklona povlačiti dalje na sjeveroistok, a u naše će krajeve - na prednjoj strani ove ciklone - sve više stizati vlažan i nestabilan zrak i to najviše na Jadran.

U srijedu ujutro i prijepodne u većini krajeva djelomice, a na istoku i jugu i pretežno sunčano. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a na istoku prema sredini dana i povremeno umjeren. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a prema večeri sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 15 do 18 Celzijevih stupnjeva. U istočnim predjelima u početku pretežno, a zatim djelomice sunčano mjestimice uz umjeren istočnjak. Poslijepodne temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

U Gorskom području i na sjevernom Jadranu poslijepodne postupan porast naoblake, a navečer i u noći mjestimice kiša. Bura će do sredine dana oslabjeti pa će vjetar posvuda biti većinom slab. Najviša temperatura od 15 u Gorskom Kotaru do 22, 23 na moru. U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne uz postupan porast naoblake. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno mjestimice s kišom i to uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar većinom slab, a temperatura bez veće promjene. Na Jadranu i u predjelima uz Jadran promjenljivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će umjereno, u petak i subotu jako i olujno jugo, a na sjevernom dijelu prolazno bura. I ovdje temperatura bez veće promjene.

U subotu, dakle, uglavnom u gorskim predjelima i osobito na Jadranu kiša, gdje će biti i pljuskova i grmljavina, pa ponegdje na Jadranu moguća je i obilnija oborina. U većini središnjih i istočnih krajeva malo svježije, no većinom suho. U nedjelju posvuda postupno smirivanje vremena uz prestanak oborine i kidanje naoblake.

