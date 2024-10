Novi tjedan donosi novu promjenu vremena, pitanje je kome će se ona svidjeti: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U prvom dijelu tjedna još će biti dosta sunca i to najviše u Dalmaciji. Prema sljedećem vikendu slijedi nam sve više kišnih oblaka, osobito na Jadranu. I u ponedjeljak će na vrijeme najviše utjecati vrlo prostrano polje u kojem prevladava anticiklonalna aktivnost. Jedno od središta visokog tlaka u ponedjeljak će biti i iznad naših krajeva. No, kroz to polje po visini će se premještati malo vlažniji zrak zbog čega još sutra će biti dosta promjenljive naoblake.

U ponedjeljak ujutro u većinom promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jedino će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, a na obali i otocima od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj i dalje promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura oko 19 stupnjeva. U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab. Poslijepodne temperatura 18 ili 19 stupnjeva. Promjenljivo se očekuje i u gorskom području kao i na sjevernom Jadranu gdje će mjestimice uz više oblaka biti slabe kiše. I ovdje vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 16 ponegdje u Gorskom kotaru do 21 na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne ugodno toplo od 22 do 24 stupnja. Temperatura mora - i dalje je unutar povoljnih granica za kupanje, od 18 ponegdje na sjeveru do 23 na jugu. U unutrašnjosti sljedećih dana djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U utorak ujutro mjestimice magla, a krajem četvrtka u gorju je moguća kiša. Vjetar većinom slab. Jutra će biti svježa, a najviša temperatura od srijede u manjem padu.

Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Potkraj četvrtka naoblačenje uz moguću kišu, ponajprije na sjevernom dijelu. U utorak i srijedu slab do umjeren sjeverozapadnjak, a od kraja srijede na sjevernom Jadranu bura. U Dalmaciji u četvrtak vjetar će okrenuti na jugo i to najprije na otvorenom moru. Temperatura zraka bez veće promjene.

Čini se da je od petka na vidiku sve kišnih oblaka, osobito sljedećeg vikenda na Jadranu gdje može biti i obilnih oborina, dok će poslijepodnevna temperatura u unutrašnjosti još malo pasti. No, konačni ishod valja pratiti u sljedećim izvješćima.

Pročitajte i ovo Podrhtavanje tla Zatresla se Dalmacija: "Osjetilo se dosta"

Pročitajte i ovo Na jugu Libanona Izrael nasrnuo na UN-ovu bazu: "Tenkovima su probili naša vrata"