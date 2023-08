Ulazimo u drugo najtoplije razdoblje ovog ljeta, a onda slijedi promjena vremena

Anticiklona sa zapada kontinenta jača, dok je daleko na jugoistoku, kod Turske, i dalje jedna ciklona. Zbog takve raspodjele sustava, imamo nešto veću razliku u tlaku zraka na našem području pa će iduća dva dana biti malo vjetrovitija. Ipak, kako će utjecaj anticiklone biti dominantniji, tako će nam vrijeme idućih dana biti stabilnije.



Ujutro će u velikom dijelu Hrvatske biti sunčano, pa i pretežno vedro. Jedino će u Gorskom kotaru i Lici biti oblačnije – umjereno do pretežno oblačno, a moguće je i malo kiše već prijepodne.

Rano ujutro će na kopnu ponovno biti lokalne magle - osobito uz Savu, Dravu i Unu, no zadržat će se najdulje do 8 sati. U unutrašnjosti će vjetar biti slab, dok će na Jadranu biti vjetrovito, puhat će umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Temperatura malo viša nego danas, na kopnu od 16 do 19, a na obali oko 25.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno, samo uz malo oblaka. Povremeno će puhati slab sjeverac, a temperatura će rasti do vrijednosti oko 33 Celzijeva stupnja.



U Slavoniji u nedjelju također sunčano, uz malo oblaka, te vrlo vruće, sa slabim sjeveroistočni vjetrom i temperaturom do 33. Postoji i vrlo mala mogućnost za kratak lokalni pljusak u Posavini.

U Istri, Primorju i na Kvarneru, pretežno vedro i, unatoč buri, vrlo vruće. Bura će biti umjerena, mjestimice i jaka, osobito pod Velebitom, a zatim će u poslijepodnevnim satima na daljim otocima i prema otvorenom moru zapuhati umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35, pa je zbog vrućine na snazi narančasti meteo alarm.

U gorskoj Hrvatskoj će se već prijepodne razvedravati, pa će poslijepodne biti pretežno sunčano, no uz lokalni razvoj oblaka ovdje je moguć poneki kratak pljusak, osobito u Lici. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura od 28 do 30, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

I u Dalmaciji sunčano, u mnogim krajevima i vedro te vrlo vruće, između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva. I ovdje je upaljen meteoalarm zbog vrućine koja može utjecati na zdravlje. Puhat će slaba i umjerena bura, koja će na jugu te na otvorenom moru okrenuti na maestral. Sljedeći tjedan počinje sunčano i vrlo vruće, samo povremeno uz malo oblaka. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura do 33, 34.



Na Jadranu sunčano i pretežno vedro. U ponedjeljak će još puhati umjerena, povremeno i jaka bura, a od utorka će se izmjenjivati noćni slab burin i dnevni umjeren maestral. Temperatura prilično visoka, bit će neugodno vruće i sparno - noću oko 26 stupnjeva, a danju oko 35.



Većinu sljedećeg tjedna bit će nam sunčano i vrlo vruće. Ulazimo u novi toplinski val. Posljednji smo imali prije mjesec dana i taj je bio malo jači, tako da će razdoblje u koje sad ulazimo biti drugo najtoplije ovog ljeta. Promjena vremena se nazire krajem sljedećeg tjedna – no o tome više idućih dana.

