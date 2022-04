Pred nama je sunčani, svakim danom sve topliji tjedan.Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi.

Snijeg, kiša, tuča, grmljavina i olujni vjetar. Sve to donijela nam je fronta u subotu. U Gorskom kotaru i Lici stvorio se snježni pokrivač od jednog do tri centimetara, u višim predjelima i do 15. Na moru je bilo udara vjetra do 150, a na kopnu do 100 kilometara na sat, osobito u Slavoniji. A u mnogim je mjestima, i na kopnu i na obali, padala tuča veličine graška.

Atmosfera se u nedjelju počela stabilizirati. Bilo je samo lokalnih pljuskova, a idućih dana neće biti niti toga. Nad našim dijelom Europe zavladala je velika anticiklona koja će držati poremećaje dalje od nas.

Tako će i u ponedjeljak ujutro biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro, ali bit će i prilično hladno, hladnije nego u nedjelju ujutro. Na kopnu od -3 do +2, uz mraz, a na obali od 5 do 8.

No ove ćemo temperature imati rano ujutro, oko šest sati, i, s obzirom na doba godine, brzo će rasti. Puhat će slab do umjeren vjetar, na obali većinom bura, na kopnu sjeverozapadni.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, prolazno uz malo više oblaka, no predvečer ponovno razvedravanje. Puhat će slab vjetar, i bit će nekoliko stupnjeva toplije nego u nedjelju, najviše oko 16, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.



Većinom sunčano bit će i u Slavoniji, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 14 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru i Lici sunčano uz malo oblaka. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Bit će i malo toplije nego danas, na obali oko 16, a u gorju od 10 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno vedro. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren maestral. Osjetno će biti toplije nego u nedjelju, bez bure i uz 3, 4 stupnja višu temperaturu - oko 16.



Sredina tjedna sunčana i još toplija. Povremeno uz umjerenu naoblaku i slab vjetar. Ponovno će biti iznad 20 stupnjeva, a u četvrtak i bliže 25. Zatoplit će i jutra, pa od srijede neće više biti opasnosti od mraza.

Na moru u utorak vedro, a u srijedu i četvrtak sunčano uz malo oblaka. Puhat će slabo jugo, i temperatura će polako rasti ujutro će biti oko 9, a danju oko 19.

U novom će tjednu biti sunčano i svakim danom malo toplije. Samo u ponedjeljak i utorak još hladna jutra. Prognoza za uskrsni vikend još nije sasvim sigurna, no čini se da bi moglo biti promjenjivije uz malo kiše.

