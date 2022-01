Gorivo je opet poskupjelo. Benzin nikad skuplji. Vlada prati i razmišlja, a mi razmišljamo, ne samo hoće li poskupjeti plin, već - hoće li ga uopće biti.

Od ponoći točimo najskuplje gorivo. Brojke na ekranu - neumoljivo se vrte.

"Uvijek si razmišljam zašto nisam jučer otišla. Uvijek se nadam da će bit manje, a uvijek su veće. Moramo se voziti svejedno. Zapravo je potreba to imati. Gdje god da ideš treba ti auto", rekla je Karli Trstenjak za Dnevnik Nove TV Marija iz Zagreba.

Benzin je poskupio za 24 lipe, dizel za 21, a za tri lipe skuplji je i autoplin. Hoće li Vlada ponovno zamrznuti cijene?

"Na referentnim platformama naredni tjedni i mjeseci bi trebali donijet stagnaciju, smanjenje cijena i ravnotežu na jednoj nižoj razini, međutim ako dođe do daljnje eskalacije onda su sve opcije otvorene'', rekao je ministar Tomislav Ćorić.

Zamrzavanje, smatra ekonomski analitičar, nije rješenje.

"Vlada može i treba poticati kućanstva koja štede, a ne koja troše, zamrzavanjem cijena energenata vlada radi u korist onima koji previše troše i pomaže onima koji imaju rastrošne navike oko energije", objasnio je Damir Novotny.

Jer, ističe, energiju rasipamo. "Zgrade su nam u lošem stanju, nisu energetski obnovljene i tu se procjenjuje se da mi bacamo oko 30 posto energije", dodao je.

Uštede su vidljive u obnovljenim zgradama. Jedna u Rijeci ima i svoj sustav grijanja na prirodni plin putem kondenzacijskih kotlova. "Mi smo već sedam godina na vlastitom grijanju kad se računa to je ušteda velika, doslovno oko milijun kuna", naveo je predstavnik stanara Josip Gedini.

Puno će im to značiti i u nadolazećem razdoblju jer uskoro stižu veći računi. Poskupljuju struja i plin. Predsjednikov savjetnik ističe - usred smo ozbiljne energetske krize.

"Prognoze koje imamo govore da će cijena u bliskoj budućnosti ostati barem dva i pol puta skuplja nego sada", rekao je Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu.

Kako da to građani što manje osjete? Sve su oči uprte u Vladu.

"Vladin plan je prije svega iskoristiti sve alate koji nam stoje na raspolaganju, jedan od njih je porez na dodanu vrijednost odnosno visina poreza na dodanu vrijednost. Na plin se obračunava 25 posto na struju 13. Postoji manevarski prostor", rekao je Ćorić.

Domac ističe - ključno je voditi računa o gospodarstvu.

"Smanji li se PDV i za 100 posto, cijena građanima će se povećati skoro duplo. Ili više od duplo, tu negdje. Mi moramo govoriti o gospodarstvu. Zasad nitko ne govori i ne dolazi s rješenjima kako taj udar smanjiti za gospodarstvo, a to je ključno pitanje", objasnio je Domac.

Jer situacija je globalna. U svijetu su poremećeni sustavi vrijednosti, ističe bivši ministar gospodarstva. Rezultat je to, kaže, igranja na burzi.

"Dok se tako nešto na globalnoj razini ne regulira, ne postavi globalni regulator, to se neće zaustaviti, razvijene zemlje imat će više za povećati plaće, ali zemlje kao mi bit će izložene gladi za bogaćenjem", komentirao je Davor Štern.

I dok sa strepnjom čekamo nove račune, ministar poručuje - opskrba plinom je sigurna. Od drugih zemalja izdvaja nas naša alternativa - dobavni pravac LNG.

Kada će se situacija smiriti?

Reporterka Katarina Jusić doznala je koliko Republika Hrvatska ima vlastitih zaliha i dolazi li plin redovito preko LNG terminala.

Hrvatska proizvodi oko 30 posto plina za svoje potrebe. U Hrvatskoj je bar za prvu ruku zakupljeno i s cijenama fiksirano kažu stručnjaci - dovoljno plina za ovu ogrjevnu sezonu, dakle do travnja. No, procjene su da će se rast cijena nastaviti ili bar da će one biti veće od sadašnjih za oko dva i pol puta tako da će nove zalihe prema svemu sudeći Hrvatska kupovati po višoj cijeni nego do sada. Stručnjaci ističu da će se tržište plina stabilizirati čim se stabiliziraju geopolitička pitanja odnosno čim se Rusija i Amerika dogovore. Za Europu to znači - dogovor oko sjevernog toka dva.

Što se LNG terminala tiče, on posluje kažu iz LNG Hrvatska- redovno. Prvu kalendarsku godinu rada stiglo je 19 LNG brodova. Kažu iz LNG Hrvatska da je u prvih devet mjeseci rada to omogućilo opskrbu od gotovo 50 posto tržišta Hrvatske. No, stručnjaci za energetiku navode da plin iz ovog terminala velikim dijelom ide u izvoz, odnosno tamo gdje mu je najbolja cijena i onome tko je kapacitete zakupio. Iz LNG Hrvatska navode, također, da bez obzira na stanje na tržištu oni svoje cijene usluga nisu mijenjali. LNG treminal za Hrvatsku, ističu stručnjaci za energetiku, znači sigurnost dobave i nabave plina, ali zavisi po kojoj tržišnoj cijeni.

