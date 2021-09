Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Sunčano ljetno vrijeme prati nas i dalje. Da nije svježijeg jutra i kraćeg dana, ove visoke dnevne temperature prošle bi i za sredinu ljeta. Ugodno će biti i u utorak, većinom i u srijedu kad nas očekuje malo više oblaka, a onda će prema kraju tjedna uz oblačnije i nestabilnije vrijeme biti i nešto kiše, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

Danju će u utorak i srijedu biti čak i toplije, lokalno vruće, a onda u petak ipak manje toplo, a za vikend pak osjetno svježije. Tako da će vrijeme gotovo kao po satu, tek koji dan prije kalendarskog početka jeseni za vikend i po vremenu biti pravo jesensko. Zato uživajte u ljetu dok ga još ima.

U polju smo povišenog tlaka, u stabilnoj atmosferi, tako će biti i u utorak. Evo detalja. Jutro će biti sunčano. Tek po kotlinama i uz rijeke na kopnu kratkotrajna magla. Bez vjetra, na moru ponegdje burin. U unutrašnjosti će se zadržati svježe uz temperaturu između 9 i 14, dok će na Jadranu biti toplije, toplo, većinom između 19 i 24 stupnja.



Sunčano će potom prevladavati i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, a temperatura bi i ovdje na kopnu mjestimice mogla porasti do, za ovo doba godine visokih 30.



Slično, uglavnom sunčano te iznadprosječno toplo očekuje se i u Slavoniji i Baranji. Bez vjetra te uz poslijepodnevnu temperaturu od 27 do 30 stupnjeva.



U gorju isto sunčano, tu i tamo uz pokoji oblak, te ugodnije, ali će isto biti najmanje 25. Na sjevernom Jadranu blizu 30. Posvuda dosta sunca, na moru tek povremeno umjerena naoblaka. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom sjeverozapadnjak.



Tako će biti i u Dalmaciji. Većinom sunčano, te vrlo toplo, ali lokalno i vruće. Očekujemo barem 28 stupnjeva, a ponegdje će biti i 30 ili čak malo više. Ujutro burin, danju vjetar s mora, zapadni i jugozapadni. Prema otvorenom sjeverozapadni.



Temperatura mora je i dalje većinom između 22 i 24 stupnja. More se sporije grije, ali se zato i sporije hladi. U ovim pomalo jesenskim danima, upravo more čuva obalna mjesta od niskih noćnih i jutarnjih temperatura. A danju se još uvijek bez problema možete i kupati.



U srijedu, više četvrtak, vrijeme će se lagano početi mijenjati. Za početak tek nešto naoblake, slaba južina, ali zato još i malo toplije. Nadolazeću promjenu osjetit ćete u zraku. U četvrtak samo na moru, u petak i na kopnu već može biti mjestimičnih pljuskova i grmljavine. Uz kišu, prvo će popustiti vrućina, a onda će za vikend i osjetno osvježiti pa će i najviša dnevna temperatura biti ispod 25 stupnjeva. Još uvijek je to toplo za doba godine.

Na Jadranu u srijedu tek umjerena naoblaka, a u četvrtak, uglavnom krajem dana na sjevernom dijelu i pokoji pljusak. Južnije će oborine biti vjerojatnije tek s petka na subotu i u subotu. Krajem srijede zapuhat će jugozapadnjak, a potom i jugo. Temperatura se na jugu neće značajnije mijenjati, možda malo manje toplo za vikend, no na sjevernom Jadranu će već u petak uz kišu ipak i osvježiti.





